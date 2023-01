Questo pomeriggio 3 gennaio la Juventus ha svolto la seduta della vigilia della gara di Serie A contro la Cremonese. Proprio in questo allenamento, Massimiliano Allegri ha perso Angel Di Maria, che ha riportato una contusione alla caviglia destra: questo problema impedirà al "Fideo" di essere a disposizione per la gara contro la Cremonese.

La buona notizia per la Juve invece arriva da Federico Chiesa, che è regolamente a disposizione. Gli assenti saranno Leonardo Bonucci, Paul Pogba, Juan Cuadrado, Mattia De Sciglio, Dusan Vlahovic e Angel Di Maria.

Si va avanti con il 3-5-2

Massimiliano Allegri ripartirà dal 3-5-2. Il tecnico livornese è intenzionato ad avanti con il modulo utilizzato prima della pausa. Dunque, contro la Cremonese, la difesa della Juventus sarà composta da Danilo, Gleison Bremer e Alex Sandro.

Per il resto ci sarà un centrocampo formato da Nicolò Fagioli, Manuel Locatelli e Adrien Rabiot. Mentre sulla fascia sinistra sarà confermato Filip Kostic. Il dubbio più grande riguarda invece la corsia di destra dove non ci saranno Juan Cuadrado e Mattia De Sciglio. Per questo motivo Allegri ha alcuni dubbi: la prima ipotesi potrebbe essere quella di affidarsi a un giovane come Tommaso Barbieri. La seconda opzione, invece, porta a Matias Soulè, anche se l'argentino sembra più adatto a ricoprire il ruolo di trequartista o seconda punta, rispetto a quello di laterale.

Mentre la terza alternativa è Weston McKennie, che però sarebbe fuori ruolo.

Massimiliano Allegri, nelle ultime amichevoli, ha provato anche Marley Akè in quel ruolo, ma soprattutto nel test contro lo Standard Liegi il francese non è sembrato così a suo agio. Comunque Akè non è stato convocato dalla Juventus e rimarrà a disposizione di Massimo Brambilla nella Next Gen.

Kean e Milik in attacco

La Juventus, nelle ultime cinque partite di campionato prima della pausa non ha avuto a disposizione Dusan Vlahovic: il bomber serbo è ancora alle prese con la pubalgia e potrebbe saltare diverse partite, anche se intanto ha ripreso a correre. Come ha spiegato lo stesso Allegri, non si sa ancora quando sarà a disposizione: la speranza dei bianconeri è che Vlahovic possa tornare il prima possibile.

Nel frattempo, per la gara di domani 4 gennaio, la coppia d'attacco della Juventus sarà formata da Moise Kean e Arkadiusz Milik, con Federico Chiesa che partirà dalla panchina per entrare a gara in corso.