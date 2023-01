La Juventus prepara una vera e propria rivoluzione nella prossima sessione estiva di Calciomercato. Infatti, sono molti i calciatori che potrebbero lasciare Torino a giugno: da Bonucci a Cuadrado, fino ad arrivare ad Alex Sandro e non solo. Infatti, sarebbe incerto anche il futuro di Paul Pogba, che in questa stagione non è riuscito a dare il suo apporto nella prima parte a causa di ripetuti infortuni.

Juventus, il Psg starebbe monitorando Pogba

Il centrocampo della Vecchia Signora potrebbe esser rivoluzionato ed anche la posizione di Pogba non sarebbe blindata.

Infatti, stando alle ultime notizie di mercato l'ex Manchester United sarebbe finito nel mirino del Paris Saint Germain che ne starebbe monitorando la situazione per rinforzare la mediana di Galtier nella prossima finestra estiva di mercato. Dopo Skriniar dell'Inter che dovrebbe arrivare a zero in estate, il club parigino continua ad osservare prospetti del campionato italiano. La Juventus prenderebbe in considerazione solo offerte importanti per lasciar partire Pogba.

Molto dell'eventuale addio del francese dipenderà anche dal futuro di altri top player presenti in casa Juventus: da Angel Di Maria che potrebbe ritornare in patria per concludere la propria carriera, passando per Vlahovic e Chiesa nel mirino di diversi top club europei come Manchester United, Real Madrid e Bayern Monaco.

Infine, c'è da considerare il capitolo riscatti con i bianconeri che potrebbero decidere di non riscattare Paredes proprio dal Paris Saint Germain e puntare sui centrocampisti in casa, come lo stesso Pogba.

Juventus, offerta da 28 milioni del Leeds per McKennie

Weston McKennie può lasciare la Juventus nel mercato invernale. Il centrocampista americano è molto corteggiato dalle squadre di Premier League e dopo l'interesse dell'Arsenal e dell'Aston Villa, si sarebbe fatto il Leeds che vorrebbe trovare un accordo con la Vecchia Signora per gennaio.

Stando alle ultime notizie di mercato, il club inglese avrebbe messo sul piatto una cifra complessiva da circa 28 milioni di euro. Ci sarebbero da limare alcuni dettagli con la Juventus che vorrebbe incassare almeno 30-35 milioni di euro per la cessione dell'ex Schalke 04.

In caso di cessione, la Vecchia Signora andrebbe a puntellare le corsie esterne visti gli addii di Cuadrado ed Alex Sandro in estate.

Viste le difficoltà nell'arrivare ad Ivan Fresneda del Valladolid, i bianconeri starebbero provando ad intavolare una trattativa con l'Atalanta per Maelhe. La Vecchia Signora vorrebbe l'esterno danese in prestito mentre il club bergamasco vorrebbe cederlo a titolo definitivo.