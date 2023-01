Prima della gara di Supercoppa Italiana contro l'Inter il tecnico del Milan Stefano Pioli si è presentato in conferenza stampa per presentare il match: "Nello scorso campionato li abbiamo battuti e lo rifaremo quest'anno in finale" ha ad un certo punto chiosato l'allenatore cercando evidentemente di infondere positività all'ambiente alla vigilia del match.

L'incontro è in programma mercoledì 18 gennaio alle ore 20.00 in Arabia Saudita a Riad e come noto vale la EA Sports Supercup 2022-23. C'è stato spazio anche per dell'ilarità in conferenza quando ad un certo punto un giornalista ha posto una domanda su Gianluigi Buffon: 'Lui al Milan?

Questa è una notizia bomba' ha detto Pioli. Difficile se non impossibile assistere ad una cosa del genere.

Pioli: "Ci dobbiamo comportare bene"

"E’ una tappa importante, è un trofeo e l’importante è vincere. Siamo qui meritatamente perché abbiamo vinto lo scudetto lo scorso anno, vincere significherebbe dare continuità e aver costruito una mentalità vincente. Attraverso la nostra qualità e il nostro modo di stare in campo dovremo superare le difficoltà. L’avversario è forte e lo conosciamo bene, non sarà una gara diversa dalle altre perché il derby è sempre il derby. Per vincere servirà tanta qualità, non solo tecnica. Nelle scelte, nelle posizioni, in tutto ciò che metteremo in campo": così Pioli sul derby di Milano che sarà di scena mercoledì in terra straniera.

Pioli ha poi parlato anche dell'assetto tattico evidenziando le troppe disattenzioni difensive che sono costate parecchi punti in campionato nell'ultimo periodo: "Ci dobbiamo comportare bene" ha chiosato al riguardo sottolineando come i rossoneri dovranno migliorare la qualità del possesso palla senza perdere il pallone nelle zone nevralgiche del campo.

Pioli e le troppe partite: "Giocare tanto è pesante"

Il tecnico rossonero ha poi voluto sottolineare anche come sia complesso per i suoi uomini giocare così tante partite ravvicinate: "Giocare così tanto può diventare pesante, tra mondiale e club. Nell'arco di una stagione è impossibile per qualsiasi squadra non attraversare momenti in cui non rendi al 100%: solamente il Napoli non ha avuto flessioni" ha concluso al riguardo evidenziando come quello del Napoli di Spalletti al momento sia stato un percorso netto.

Analisi lucidi o tentativo di minimizzare i problemi dell'ultimo periodo? I due 2-2 consecutivi contro Lecce e Roma hanno in effetti lasciato pesanti strascichi e rabbuiato l'ambiente, la sfida di Supercoppa servirà dunque anche per ricevere una scossa mentale.