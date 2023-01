In questi mesi si è molto parlato di un possibile ritorno alla Juventus di Antonio Conte. Il tecnico salentino è attualmente al Tottenham ma sembra che il suo futuro a fine stagione possa essere lontano dagli Spurs.

Per quanto riguarda la Juventus, invece, la situazione è cambiata rispetto a qualche mese fa visto che la dirigenza bianconera a fine novembre ha rassegnato le dimissioni e da domani 18 gennaio entrerà in carica il nuovo management juventino. Ma Luca Momblano, in una diretta su Juventibus, ha svelato un retroscena che riguarderebbe l'ormai ex presidente della Juventus Andrea Agnelli e Antonio Conte: "È solo un retroscena o meglio lo prendo come tale: mi risulta che Andrea Agnelli e Antonio Conte avessero già un accordo di massima per il ritorno", ha detto il giornalista sportivo ed esperto di Calciomercato.

Retroscena sul tecnico salentino

Il nome di Antonio Conte resta inevitabilmente legato alla Juventus per quello che il tecnico salentino ha fatto quando si è seduto sulla panchina bianconera. Da molti anni, però, l'allenatore e la Vecchia Signora hanno separato le proprie strade anche se spesso si è parlato di un suo possibile ritorno a Torino. Ecco che Luca Momblano ha svelato che Antonio Conte, qualche mese fa, avrebbe raggiunto un accordo con Andrea Agnelli per tornare in bianconero.

Il giornalista ha poi aggiunto ulteriori dettagli su questo ipotetico accordo tra l'ormai ex presidente e l'allenatore del Tottenham: "Stiamo parlando di settembre/ottobre, con Conte che avrebbe confidato, in quel periodo, quindi intorno ad ottobre, la speranza che uscisse questa cosa il più tardi possibile, perché lui, in quel momento era secondo o terzo in Premier, per gestire al meglio possibile con i media inglesi e con il pubblico del Tottenham.

Sperava che uscisse la notizia il più in là possibile e sperava non prima di aprile. Poi sono successe una serie di cose tra cui da domani (18 gennaio ndr) che Andrea Agnelli non sarà più presidente della Juventus".

Allegri si gioca il futuro

Nei prossimi mesi Massimiliano Allegri dovrà giocarsi la riconferma sulla panchina della Juventus.

In caso di raggiungimento del quarto posto utile per la qualificazione alla Champions League e di conquista di almeno un trofeo (Coppa Italia o Europa League) non ci sarebbero dubbi sulla permanenza del tecnico livornese, in assenza di una di queste componenti molto dipenderà dal nuovo management: Zinedine Zidane e Antonio Conte restano alla finestra come possibili alternative in caso di addio.