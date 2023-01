Nicolò Fagioli sarebbe potuto essere un giocatore dell'Inter: a rivelarlo lo stesso calciatore bianconero nel corso di un'intervista sul canale ufficiale Twitch della Juventus.

'Stavo per andare verso un provino a Milano all'Inter, tutto sembrava quasi pronto, alla fine però ho scelto la Juventus' queste le parole del centrocampista bianconero durante l'intervista.

L'intervista di Nicolò Fagioli su Twitch

'All'inizio mi trovavo nel Piacenza e in seguito mi ha contattato la Cremonese, ed ho fatto bene ad andarci, sono stato davvero bene' ha voluto sottolineare il talento bianconero.

Sul suo eventuale passaggio all'Inter ha voluto evidenziare che era molto vicino ad un provino, ma poi 'mi ha contattato Gigi Milani ed ho subito scelto la Juventus. Del Piero, Dybala e Modric sono i miei idoli. Adesso sogno la 10 e la Champions'.

La carriera di Fagioli

Fagioli è un centrocampista nato a Piacenza, classe 2001, da sempre tifoso bianconero. La sua prima esperienza come calciatore è stata proprio nel Piacenza, che lo ha ceduto alla Cremonese nel 2013.

Il centrocampista ha ben figurato nelle stagioni in maglia Cremonese, tanto da riuscire a farsi inquadrare come prospetto dalla Juventus, che ha deciso per il suo ingaggio nelle giovanili nell'estate del 2015.

Nicolò Fagioli ha avuto un impatto clamoroso nelle giovanili della Juventus, mettendosi in mostra per qualità tecniche e capacità di stare in campo.

Nelle giovanili mette in mostra anche il suo talento realizzativo, con 12 reti in 22 partite di campionato, trascinando la sua squadra fino alle finali valide per lo scudetto, poi perse contro l'Atalanta.

Nell'estate del 2021 Fagioli viene girato in prestito alla Cremonese, dove disputa un ottimo campionato in Serie B con 33 presenze e 3 realizzazioni.

Durante il calciomercato dell'estate 2022 la Juventus decide di reintegrare Nicolò Fagioli nel suo organico, questa volta della prima squadra, divenendone un importante perno per Massimiliano Allegri: 'A livello personale sono molto contento per cosa sto facendo, ma è soltanto un punto di partenza' ha dichiarato al riguardo lo stesso Fagioli nel corso dell'intervista.

Il suo primo gol in Serie A è stato segnato il 29 ottobre 2022 contro il Lecce: un gioiello da fuori area che si è infilato all'incrocio dei pali. Da ricordare anche il gol contro l'Inter nel 2-0 con cui la Juventus ha sconfitto i nerazzurri in campionato.

Le caratteristiche tecniche di Nicolò Fagioli

Giocatore duttile in tutte le zone sulla mediana, Nicolò Fagioli nasce come centrale davanti alla difesa, anche se spesso è stato impiegato come mezz'ala in posizione più offensiva. La sua forte tecnica di base e la sua agilità nello stretto, unite alla buona vena realizzativa, lo hanno lanciato tra i migliori prospetti giovani della nostra Serie A.