Milan-Inter è la finale della Supercoppa Italiana in programma mercoledì 18 gennaio. La sfida sarà visibile in diretta televisiva in chiaro su Canale 5 alle ore 20.

Per i nerazzurri guidati da mister Inzaghi si tratta di una rivincita contro i rossoneri dopo la disfatta nel derby di campionato dello scorso settembre perso in rimonta 3-2.

Statistiche: questa sarà solamente la seconda sfida tra Milan e Inter in Supercoppa Italiana, dopo quella del 6 agosto 2011: in quell'occasione i rossoneri vinsero 2-1 sotto la guida di Massimiliano Allegri, grazie alle reti di Ibrahimovic e Boateng che ribaltarono il vantaggio di Sneijder.

Milan-Inter, dove vedere in diretta tv la finale di mercoledì 18 gennaio

Milan-Inter di Supercoppa Italiana sarà visibile in diretta tv, in chiaro e in esclusiva su Mediaset e in particolare su Canale 5, che trasmetterà il derby milanese alle ore 20.

In diretta dallo stadio dell’Università Re Saud di Riyad (Arabia Saudita) andrà in scena il derby di Milano che mette in palio il primo trofeo stagionale. La partita sarà disponibile anche in live streaming su Mediaset Infinity. La telecronaca della partita è affidata a Riccardo Trevisani e Massimo Paganin.

I guadagni per Milan e Inter

Quella di questa stagione sarà l’ultima edizione della Supercoppa che si disputerà in Arabia Saudita e valida per il contratto firmato dalla Lega Serie A nel novembre 2018.

In quegli accordi per ogni edizione disputata in Medio Oriente il bottino garantito è di circa 7,5 milioni di euro da suddividere fra Inter e Milan.

Come scrive Calcio e Finanza, anche la Lega avrà la sua parte, che consiste nel 10% dell’importo previsto per la competizione. La cifra rimanente verrà divisa tra le due finaliste, con la vincente che incasserà circa 3,6 milioni di euro, mentre la squadra perdente riceverà 3,1 milioni circa.

La probabile formazione dell'Inter

Simone Inzaghi e la sua Inter si giocheranno il primo trofeo stagionale consci di essere, al momento, il secondo miglior attacco della Serie A (38 gol) dietro soltanto a quello della capolista Napoli (44 gol). L'allenatore ex Lazio potrebbe schierare il 3-5-2, con Onana come estremo difensore.

Il pacchetto difensivo nerazzurro, invece, potrebbe essere formato da Skriniar, Acerbi e Bastoni. I titolari del centrocampo saranno, con ogni probabilità, Darmian e Dimarco che agiranno come ali, mentre Barella, Mkhitaryan e Calhanoglu faranno da scudo in mezzo al reparto. Il tandem offensivo dell'Inter, infine, dovrebbero essere composto da Lautaro Martinez e Edin Dzeko. Dumfries, Brozovic e Lukaku siederanno in panchina date le condizioni fisiche non al meglio.

Inter (3-5-2): Onana; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Dzeko, Lautaro Martinez. All. Inzaghi

La probabile formazione del Milan

Il Milan arriva alla partita al culmine di una settimana da incubo: i rossoneri si sono fatti raggiungere nel finale dalla Roma, sono stati eliminati dalla Coppa Italia per mano del Torino e infine hanno faticosamente riagguantato il Lecce dopo essere andati in doppio svantaggio.

Stefano Pioli, per tentare di alzare il suo secondo trofeo in rossonero dopo otto mesi dalla trionfale vittoria del diciannovesimo scudetto, potrebbe optare per il 4-2-3-1, con Tatarusanu a difesa dei pali.

Il quartetto difensivo avrà ottime chance di essere composto da Theo Hernandez come terzino sinistro e Calabria a destra, mentre la coppia Kalulu-Tomori si piazzerà al centro della difesa. Buona notizie per il tecnico emiliano che recupera Sandro Tonali. Il centrocampista italiano, assente per squalifica contro il Lecce, riprenderà il suo posto in mediana accanto a Bennacer. Infine, in attacco confermatissimi Olivier Giroud e Rafael Leao, con Brahim Diaz e Saelemaekers pronti a completare il reparto offensivo.

Milan (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Bennacer, Tonali; Saelemakers, Brahim Diaz, Leao; Giroud. All. Pioli.