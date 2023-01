L'Inter nelle prossime settimane potrebbe approfondire i discorsi con il Barcellona per una trattativa che potrebbe portare Marcelo Brozovic in Spagna e Franck Kessie in nerazzurro.

Intanto Nicolò Barella sarebbe finito nel mirino del Real Madrid e per ingaggiare l'ex Cagliari potrebbe mettere sul piatto il cartellino Antonio Rudiger.

L'Inter chiederebbe un conguaglio economico, più Kessie, per cedere Brozovic

Secondo alcune indiscrezioni Inter e Barcellona potrebbero effettuare lo scambio Brozovic-Kessie nelle prossime settimane.

Mister Simone Inzaghi, dopo aver plasmato Hakan Calhanoglu nel ruolo di playmaker, potrebbe fare affidamento anche su Asllani e valutare quindi di rinunciare al centrocampista croato.

Il club nerazzurro valuterebbe Brozovic circa 50 milioni di euro e per privarsene vorrebbe anche un conguaglio economico, in aggiunta al cartellino di Kessie.

L'ex Milan sarebbe molto utile ai nerazzurri in vista del possibile addio di Roberto Gagliardini. Il centrocampista italiano non dovrebbe rinnovare il contratto in scadenza coi nerazzurri a giugno e sarebbe finito nel mirino del Valencia di Gennaro Gattuso, che potrebbe provare a ingaggiarlo a parametro zero al termine di questa stagione calcistica.

Il Real Madrid non molla Nicolò Barella

Intanto Nicolò Barella è uno dei calciatori con maggior mercato in casa Inter. Oltre all'interesse del Liverpool, ci sarebbe quello del Real Madrid. Il tecnico dei Blancos, Carlo Ancelotti, lo avrebbe già voluto quando allenava il Napoli e sarebbe disposto a cedere qualche pedina pur di averlo al termine della stagione.

Secondo le ultime indiscrezioni, il Real Madrid potrebbe mettere sul piatto il cartellino di Antonio Rudiger che non ha soddisfatto le aspettative dopo essere arrivato in Liga a parametro zero. L'ex Roma, che si è svincolato a parametro zero dal Chelsea nella scorsa estate, avrebbe una valutazione di circa 60 milioni di euro e potrebbe essere proposto proprio ai nerazzurri per arrivare a Barella, che l'Inter valuterebbe non meno di 70 milioni di euro.

Il centrocampista è ritenuto fondamentale per il progetto tecnico dei nerazzurri, che potrebbero decidere di cederlo soltanto se dovesse arrivare un'offerta cash senza l'inserimento di eventuali contropartite tecniche.

Rudiger potrebbe essere comunque preso in considerazione, visto che l'Inter necessita di rinforzi in difesa in quanto Stefan De Vrij e Milan Skriniar non hanno ancora rinnovato i rispettivi contratti in scadenza questo 30 giugno.