Dopo la vittoria sul Napoli, che ha riaperto i giochi per lo Scudetto, l'Inter di Simone Inzaghi vuole continuare il suo percorso in campionato e avvicinarsi sempre più alla vetta della classifica.

Sabato 7 gennaio ore 20:45, i nerazzurri saranno di scena al King Power Stadium e affronteranno i padroni di casa del Monza che stanno attraversando un buon momento di forma, come dimostra la buona prestazione contro la Fiorentina.

Inter, conferma per Dzeko e Lukaku. Possibile chance per Dumfries

Per quanto riguarda il possibile undici nerazzurro, il tecnico Simone Inzaghi dovrebbe confermare il 3-5-2 e soprattutto la formazione che è riuscita a battere il Napoli, con una sola possibile novità di formazione: il rientro di Denzel Dumfries.

L'olandese (non al meglio della condizione contro i partenopei) dovrebbe ritornare titolare a discapito di Matteo Darmian, che ha offerto una prestazione solida contro l'undici di Luciano Spalletti. A sinistra è confermatissimo Federico Dimarco.

In difesa si va verso la conferma del trio Skriniar, Bastoni ed Acerbi che ha offerto garanzie importanti contro il Napoli. L'ex Lazio e Sassuolo pare in vantaggio su De Vrij per completare il pacchetto arretrato.

A centrocampo, vista l'indisponibilità di Brozovic, ci sarà ancora Calhanoglu come vertice basso.

In attacco, si va verso la conferma della coppia formata da Edin Dzeko, decisivo contro gli azzurri, e Romelu Lukaku (a caccia di una rete in campionato che manca dall'esordio in campionato contro il Lecce).

Possibile partenza ancora dalla panchina per Lautaro Martinez, che potrebbe entrare a partita in corso.

Monza: spazio a Petagna, confermato Carlos Augusto

Buon momento di forma per il Monza di Raffaele Palladino che ha cambiato il trend in casa brianzola dal suo arrivo in panchina. La formazione di casa attende l'Inter dopo il pareggio contro la Fiorentina.

Per quanto riguarda la formazione, Palladino è pronto a confermare il suo ormai canonico 3-4-2-1: Di Gregorio in porta; difesa a tre formata da Marlon, Izzo e dal rientrante Pablo Marì. A centrocampo, spazio a capitan Pessina che insieme a Ranocchia completerà la diga in mediana, mentre sulle corsie sono confermatissimi Ciurria e soprattutto Carlos Augusto.

Infine, in attacco testa a testa per una maglia fra Petagna e Dany Mota, con l'ex Napoli favorito. Sulle trequarti dovrebbero essere confermati Colpani e Caprari.

Probabili formazioni

Monza: Di Gregorio; Marlon, Pablo Marì, Izzo; Ciurria, Pessina, Ranocchia, C.Augusto; Colpani, Caprari; Petagna.

Inter: Onana: Skriniar, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mnikytharyan, Dimarco; Dzeko, Lukaku.