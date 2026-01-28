Ritornare grandi protagonisti in Italia ed in Europa. E' questa l'intenzione della Juventus che oltre a rinforzare la rosa a gennaio, inizia a valutare le prime mosse per la prossima campagna acquisti estiva. Il reparto che potrebbe subire delle modifiche importanti è quello offensivo con Vlahovic ed Openda che potrebbero lasciare Torino. La Vecchia Signora vuole piazzare il grande colpo e il sogno risponde al nome di Marcus Thuram, grande protagonista con la maglia dell'Inter.

Non tramonta il sogno Thuram per l'attacco

33 reti per l'attaccante francese con la maglia nerazzurra e caratteristiche ideali per il sistema di gioco di Luciano Spalletti.

Profondità, velocitò, duttilità nel ricoprire più ruoli ed ottima capacità realizzativa. Il classe 97 sarebbe l'uomo giusto per il tecnico di Certaldo ed andrebbe a colmare il vuoto in attacco. Al momento non si può parlare di una trattativa concreta ma di un sondaggio, di un interesse da parte della Juventus.

I bianconeri dovrebbero scontrarsi con la richiesta di 85 milioni da parte dell'Inter, pronta a chiedere la cifra della clausola rescissoria presente nel contratto del francese. Un'eventuale cifra che la Vecchia Signora potrebbe ricavare dalla possibile qualificazione alla prossima edizione della Champions League ma soprattutto dalle cessioni di calciatori ormai come Joao Mario, Koopmeiners ed Openda considerati non titolarissimi da Spalletti.

Questione rinnovi, da McKennie a Kostic

In attesa di scoprire le manovre per il prossimo mercato estivo, la Juventus lavora anche sul fronte rinnovi per capire i margini di manovra e trattenere i calciatori più importanti in organico. Chi sicuramente è un calciatore fondamentale per Luciano Spalletti è Weston McKennie che con il tecnico di Certaldo è ritornato al progetto. Esterno alto nel 3-4-2-1, trequartista e mediano nel 4-2-3-1; il centrocampista texano è un elemento indispensabile ed è per questo che la Juventus sta cercando di adeguare il contratto tramite un'offerta vicina ai 3,5 milioni di euro. Al momento non c'è una quadra totale con l'entourage del calciatore, ma la Vecchia Signora spera di fare leva sul grande attaccamento alla maglia dimostrato da McKennie in questi anni.

Se per l'americano la dirigenza è pronta a fare qualche sforzo economico, situazione diversa è quella di Filip Kostic. Nonostante buone prestazioni, l'esterno serbo dovrebbe lasciare Torino a fine stagione vista la volontà del club di rinnovare il contratto in scadenza nel prossimo giugno. Una cessione che insieme a quella di Jooa Mario porterà ad una vera e propria rivoluzione sulle corsie esterne.