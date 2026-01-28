Kenan Yildiz è il grande protagonista della stagione della Juventus. Il numero dieci è ormai diventato un punto di riferimento con la gestione Spalletti e le sue prestazioni sono gli occhi di tutti. I maggiori top club continuano a seguirlo, in particolare il Real Madrid che in estate sarebbe pronto ad un'offerta importante per strapparlo alla Vecchia Signora che intanto continua a lavorare al prolungamento del contratto.

Il Real non molla Yildiz, possibile offerta in estate

Otto reti e quattro assist per il classe 2005 che sta dando grande continuità di prestazioni ma anche di capacità realizzativa.

La Juventus deve guardarsi dalle possibili offerte che potrebbero arrivare a giugno per il suo numero dieci. Stando ad alcuni rumors, in prima fila ci sarebbe il Real Madrid che già la scorsa estate aveva manifestato un interesse importante. I Blancos potrebbero salutare Vinicius al termine della stagione ed avrebbero opzionato proprio Yildiz come eventuale sostituto del brasiliano. La società guidata da Florentino Perez potrebbe mettere sul piatto una cifra vicina ai 100 milioni di euro per convincere la Juventus e battere la concorrenza dei top club di Premier, in particolare di Chelsea e Manchester United.

La Juve non ha alcuna intenzione di cedere Yildiz e punta al rinnovo di contratto. I bianconeri sarebbero pronti ad una proposta da circa 6-7 milioni fino al 2031; un adeguamento che rimarcherebbe la centralità del gioiellino turco nel nuovo progetto e bloccherebbe i possibili tentativi delle big d'Europa.

La volontà del ragazzo di continuare il percorso bianconero c'è, ma tutto dipenderà dagli obiettivi stagionali e dalla volontà della Vecchia Signora di ritornareai vertici del calcio italiano ed europeo.

Chelsea e Tottenham su Vlahovic per giugno, il Milan resta sullo sfondo

Dusan Vlahovic è sempre più lontano dalla Juventus. Il serbo non ha ancora rinnovato il contratto in scadenza nel giugno 2026 e le contrattazioni per un possibile prolungamento al momento sembrerebbero interrotte. Per questo, si va sempre più plausibile un addio da Torino a parametro zero con diversi club di Premier alla finestra. Stando ad alcuni rumors, una delle società più interessate è il Chelsea che vuole puntellare il reparto offensivo.

Nonostante la presenza di Joao Pedro e Delap, i Blues sono alla ricerca di un nove di spessore internazionale per provare a ritornare competitivi sia in patria che in Champions League. Vlahovic è uno dei nomi sul taccuino della dirigenza del club di Londra che potrebbe provare un affondo concreto nei prossimi mesi.

Attenzione anche alla pista Tottenham che, come il Chelsea, è alla ricerca di un grande attaccante. Da non scartare la pista Milan che ha in Massimiliano Allegri un grande estimatore del bomber serbo.