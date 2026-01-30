Cercasi attaccante in casa Juventus. I bianconeri sono alla ricerca di un ulteriore rinforzo che possa completare il reparto offensivo a disposizione di Luciano Spalletti. Viste le difficoltà nell'arrivare a Mateta finito nel mirino del Milan, la Vecchia Signora valuta possibile alternative tra cui Jhon Duran che potrebbe lasciare il Fenerbahce a gennaio.

Si valuta Duran per l'attacco

L'attaccante colombiano classe 2003 non è riuscito ad imporsi in Turchia e potrebbe decidere di provare una nuova esperienza per tornare ai livelli mostrati con la maglia dell'Aston Villa.

Stando ad alcuni rumors, la Juventus starebbe valutando questo profilo per rinforzare il reparto offensivo e vorrebbe impostare la trattativa sulla base di un prestito con eventuale diritto di riscatto fissato nel prossimo giugno. Una formula che al momento non convince del tutto il Fenerbahce che vorrebbe una cessione a titolo definitivo attorno ai 30-35 milioni, una cifra che la dirigenza bianconera potrebbe ricavare dalla cessione di Lois Openda, considerato non incedibile. Al momento non si può parlare di una trattativa già avviata ma di un sondaggio di un'idea da parte della Vecchia Signora che potrebbe prendere corpo in questi ultimi giorni di mercato.

Velocità, buona capacità realizzativa e duttilità nel ricoprire sia il ruolo di prima che di seconda punta.

Duran rappresenterebbe un buon colpo per la Juventus e potrebbe garantire nuove soluzioni tattiche a mister Spalletti.

Pressing per Holm, possibile scambio con Joao Mario

Altro tassello richiesto dal tecnico di Certaldo in questa finestra invernale di mercato è l'acquisto di un laterale che possa ampliare le alternative sulle corsie esterne. Vista la forte concorrenza dell'Inter per Norton-Cuffy e la richiesta di 40 milioni dell'Atalanta per Palestra, la dirigenza bianconera sta valutando altri profili e tra questi spunta quello di Emil Holm che potrebbe lasciare il Bologna. L'esterno svedese classe 2000 piace molto a Spalletti per la sua enorme duttilità nel giocare sia come quinto in 3-4-2-1 sia come terzino in una retroguardia a quattro e potrebbe far rifiatare sia Kalulu che Cambiaso.

Stando alle ultime notizie, la Juventus vorrebbe imbastire una trattativa concreta con il club rossoblù e sarebbe pronto ad impostare uno scambio alla pari inserendo il cartellino di Joao Mario come contropartita. Il portoghese non è una prima e potrebbe essere la pedina giusta per arrivare al numero due del Bologna. Da capire se il Bologna vorrà cedere un elemento importante in questi ultimi giorni di mercato, con la Juventus che resta alla finestra.