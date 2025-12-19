La Juventus guarda con attenzione al mercato di gennaio e valuta la possibilità di intervenire a centrocampo per rinforzare la rosa a disposizione di Luciano Spalletti. L’idea del club bianconero è quella di aggiungere qualità, dinamismo e soprattutto gol da inserimento, caratteristiche che negli ultimi mesi sono state oggetto di attente riflessioni alla Continassa. In questo contesto circola da giorni con forza il nome di Davide Frattesi.

Le parole di Balzarini

A fare il punto sulla situazione è stato Gianni Balzarini, che sul suo canale YouTube ha ribadito l’interesse concreto dei bianconeri per il centrocampista dell’Inter: “Frattesi continua ad essere nel mirino della Juve sempre di più.

La chiudo qua”. Parole chiare, che confermano come l’ex Sassuolo resti uno dei primi nomi sulla lista della Juventus in vista della sessione invernale. Adesso non resta che attendere per capire come evolverà la situazione e se davvero il club torinese deciderà di bussare alla porta dell’Inter per intavolare una trattativa tutt’altro che semplice.

Frattesi è considerato un giocatore ideale per il tipo di calcio che Luciano Spalletti ha in mente. Centrocampista moderno, capace di abbinare corsa, intensità e inserimenti offensivi, rappresenterebbe una soluzione preziosa per aumentare le rotazioni e alzare il livello del reparto. Come ribadito dallo stesso Balzarini, la Juventus segue con grande interesse Frattesi, ritenuto un uomo importante da inserire nelle gerarchie juventine, anche in prospettiva futura.

Non va dimenticato, inoltre, il rapporto tra Frattesi e Spalletti. Il tecnico di Certaldo lo apprezzava molto ai tempi della nazionale, periodo in cui il centrocampista trovava spesso spazio e riusciva anche a essere decisivo sotto porta. Sotto la gestione di Spalletti, Frattesi ha segnato gol pesanti, dimostrando di poter incidere anche a livelli molto alti. Un aspetto che alla Juventus viene valutato con estrema attenzione, considerando la necessità di avere centrocampisti capaci di portare numeri e concretezza.

Nessun inserimento di Thuram nella trattativa

Nelle scorse settimane si era parlato anche di un possibile scambio tra Inter e Juventus, che avrebbe coinvolto Davide Frattesi e Khéphren Thuram.

Un’ipotesi che aveva acceso il dibattito, ma che il club bianconero ha sempre respinto con decisione. La posizione della Juventus, infatti, è rimasta chiara: Thuram non è in vendita. A sottolinearlo è stato lo stesso Giorgio Chiellini, che ha ribadito come la società voglia costruire il futuro proprio intorno al centrocampista francese.