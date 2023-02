Riscattare il ko interno in campionato contro il Monza e dare così seguito al successo in Coppa Italia contro la Lazio. E' questo l'obiettivo della Juventus di Massimiliano Allegri che martedì chiuderà il 21esimo turno di Serie A. Alle ore 20:45, i bianconeri saranno di scena allo Stadio Arechi contro la Salernitana di Davide Nicola, reduce dalla vittoria in trasferta contro il Lecce.

Juventus: conferma per Di Maria, ballottaggio Kean-Vlahovic

Per quanto concerne la possibile formazione, Allegri dovrebbe confermare il suo 3-5-2 ma i ballottaggi sono tanti, a partire dal reparto offensivo.

Il tecnico della Vecchia Signora deve scegliere il partner offensivo di Angel Di Maria, con Dusan Vlahovic e Moise Kean che si giocano una maglia da titolare. Al momento il serbo sarebbe in vantaggio sull'ex Everton e Psg, ma resta un ballottaggio serrato. Infortunato invece e sicuro assente Milik, che rientrerà tra qualche settimana.

L'altra novità potrebbe riguardare De Sciglio che potrebbe vincere il ballottaggio con Juan Cuadrado, ritornato dal primo minuto in Coppa Italia contro la Lazio dopo un lungo infortunio ma comunque ancora in leggero vantaggio sul laterale italiano. Sulla corsia opposta confermato Kostic, in mezzo al campo spazio invece al trio formato da Rabiot, Locatelli e Fagioli, quest'ultimo in ballottaggio con Miretti.

Confermatissima la retroguardia a tre tutta brasiliana con Alex Sandro, Danilo e Bremer che vuole continuare ad offrire ottime prestazioni dopo quella in Coppa Italia contro i bianocelesti.

Capitolo infortunati: out ancora Paul Pogba a causa di un problema al flessore. Il centrocampista francese potrebbe ritornare a disposizione per la sfida di Europa League contro il Nantes, in programma il 14 febbraio.

Salernitana: 4-3-3 per Nicola, possibile conferma per Dia e Piatek

Dopo un momento negativo, la Salernitana di Davide Nicola è ritornata alla vittoria grazie al successo esterno contro il Lecce, fondamentale per la lotta salvezza.

Contro i bianconeri, l'allenatore della squadra campana dovrebbe confermare il 4-3-3 dell'ultima uscita: Ochoa tra i pali; difesa a quattro formata da Sambia, Trost Ekong ,Brown e Bradaric.

A centrocampo, spazio all'ex Nicolussi Caviglia arrivato in prestito proprio dalla Juventus. Il talentuoso centrocampista dovrebbe esser coadiuvato da Coulibaly e Vilhena, in rete nella sfida contro il Lecce.

Infine, confermatissimo il tridente formato da Candreva, Piatek e Dia.

Probabili formazioni

Salernitana: Ochoa, Sambria, Trost Ekong, Brown, Bradaric; Coulibaly, N.Caviglia, Vilhena; Candreva, Piatek, Dia

Juventus: Szcescny; Danilo, Bremer, A. Sandro; Cuadrado, Rabiot, Locatelli, Fagioli, Kostic; Di Maria, Vlahovic