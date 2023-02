La Juventus è al centro della ribalta mediatica nelle ultime settimane per le note vicende giudiziarie che la stanno riguardando. Caso plusvalenze e manovra stipendi sono i filoni d'indagine sui quali la Procura di Torino oltre che la Giustizia Sportiva sta indagando. Nel primo caso è giù arrivata la sanzione, -15 punti di penalizzazione con la Corte Federale d'Appello che ha parlato di sistema Juventus per il caso plusvalenze oltre al fatto che nelle motivazioni ha dichiarato che la società bianconera ha fatto un illecito grave, ripetuto e prolungato.

Fra gli scambi di mercato valutati nell'indagine c'è anche quello che ha portato Franco Tongya all'Olympique Marsiglia e Marley Aké alla Juventus. Entrambi sono stati valutati circa 8 milioni di euro, uno scambio di mercato che è stato alla pari fra le due società.

In una recente intervista l'ex Juve ed Olympique Marsiglia ha dichiarato come la valutazione di 8 milioni di euro stabilita a gennaio 2021 era importante ma non esagerata considerando la sua carriera professionale fra Juventus under 23 e mondiale under 18 con la nazionale italiana.

Il giocatore ex Tongya ha parlato dello scambio di mercato con Aké risalente a gennaio 2021

'Il mio cartellino valutato 8 milioni di euro? Lo sapevo. Non mi sembravano pochi ma nemmeno esagerati'.

Queste le dichiarazioni di Franco Tongya in una recente intervista a La Gazzetta dello Sport. Il centrocampista attualmente all'Odense ha aggiunto: 'Nel 2021 ero il calciatore più giovane della Juventus Under 23, ero stato inserito nella Top 11 della Youth League e anche del Mondiale Under 18. Non ci ho visto niente di strano'.

Una carriera professionale quella del giocatore italiano all'Olympique Marsiglia durata una stagione e mezza, se consideriamo che nel calciomercato estivo ha rescisso il contratto con la società francese accettando l'offerta dell'Odense, società danese con la quale ha sottoscritto un contratto fino a giugno 2025. Come si legge sull'articolo della Gazzetta dello Sport dedicato allo scambio di mercato Aké e Tongya, quest'ultimo era considerato dal suo ex agente sportivo Mino Raiola un suo top player.

Per questo la valutazione di mercato del ventenne attualmente all'Odense non sarebbe da considerare esagerata.

La carriera professionale di Tongya

In questa stagione con la squadra danese Tongya ha disputato fino ad adesso 11 match fra campionato e coppa segnando 1 gol e fornendo un assist decisivo ad un suo compagno. Cresciuto nel settore giovanile della Juventus ha fatto tutta la trafila nelle nazionali giovanili italiane, iniziando dall'under 16 (13 partite giocate ed 1 gol) passando per l'under 17 (22 match e 7 gol), under 18 (9 match e 2 gol), under 19 (2 match) e under 20, con 7 match e 1 gol. A fine 2022 è stato convocato anche nella nazionale under 21 italiana ma non ha disputato fino ad adesso nessun match con la rappresentativa di Nicolato.