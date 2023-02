La Juventus è attesa da settimane impegnative fra calcio giocato e vicende giudiziarie. Attualmente sembra difficile fare previsioni di mercato, anche perché non sono certe neanche le permanenza di alcuni dei giocatori attualmente nella rosa bianconera. Difficile la conferma dei giocatori in scadenza di contrato a giugno come Alex Sandro, Juan Cuadrado, Angel Di Maria e Adrien Rabiot, anche se sia l'argentino e il francese potrebbero valutare un'offerta contrattuale da parte della società bianconera. A questi bisogna aggiungere anche i centrocampisti Leandro Paredes e Paul Pogba, per il primo potrebbe esserci il ritorno al Paris Saint Germain con la Juventus non riscatterebbe il suo cartellino.

Proprio la società francese, secondo le ultime notizie di mercato che arrivano dalla stampa spagnola, sarebbe interessata a Paul Pogba qualora il francese dovesse lasciare Torino. Sul centrocampista ci sarebbe anche il Milan, che cerca esperienza e qualità dopo la partenza di Kessié lo scorso Calciomercato estivo.

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato dei giornali sportivi spagnoli Paul Pogba potrebbe lasciare la Juventus a giugno. Molto dipenderà dal recupero ottimale del francese, che ancora deve rientrare dopo l'infortunio al menisco. Difficile il recupero per il match contro il Nantes, potrebbe invece farlo per quello contro il Torino nel match previsto martedì 28 febbraio o eventualmente per quello contro la Roma il 5 marzo o la Sampdoria il 12 marzo.

Sul francese ci sarebbero il Paris Saint Germain e il Milan, si era parlato di un suo possibile trasferimento nella società francese lo scorso calciomercato estivo ma alla fine il giocatore ha deciso di ritornare a Torino accettando l'offerta della società bianconera. Come dicevamo un altro francese potrebbe lasciare la Juventus a giugno.

Si tratta di Adrien Rabiot, in scadenza di contratto a fine stagione e che vorrebbe un ingaggio da 10 milioni di euro a stagione. La società bianconera potrebbe confermargli invece i 7 milioni di euro a stagione più bonus, ovvero l'attuale ingaggio.

La Juventus potrebbe lasciar partire diversi giocatori a giugno, in particolar modo a centrocampo.

Abbiamo parlato di Pogba e Rabiot, anche Paredes potrebbe far ritorno al Paris Saint Germain con la società bianconera che non lo riscatterebbe. La Juve potrebbe dare fiducia ai giovani attualmente impegnati in prestito in società di Serie A. Parliamo di Nicolò Rovella e Filippo Ranocchia, attualmente al Monza. Soprattutto l'ex Genoa sta dimostrando di poter essere utile alla società bianconera con prestazioni importanti.