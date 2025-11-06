Il prossimo fine settimana 8-9 novembre si preannuncia interessante non solo sui campi di calcio, ma anche sugli spalti grazie alla passione dei tifosi pronti a far registrare grandi numeri in trasferta. Le tifoserie italiane sono pronte a colorare gli stadi di tutta la penisola con numeri importanti, segno tangibile di una passione che non conosce distanze. Dalla Serie A alla C, saranno migliaia i sostenitori pronti a muoversi per seguire la propria squadra in trasferta.

Trasferte di Serie A

In Serie A spiccano le trasferte massicce delle grandi piazze: l’Inter accoglierà la Lazio con oltre 3.700 tifosi biancocelesti pronti a farsi sentire a San Siro.

Poco distante, il Parma ospiterà il Milan, accompagnato da circa 3.500 sostenitori rossoneri, settore ospiti già esaurito da giorni. In entrambi i casi le prevendite sono ancora in corso. Anche Bologna–Napoli promette spettacolo dentro e fuori dal campo, con 2.500 tifosi partenopei che hanno già acquistato il biglietto per assistere al match del “Dall’Ara”, anch’essi con biglietti andati a ruba.

Nel derby della Mole sono già circa 900 i tifosi del Torino che hanno acquistato il biglietto per seguire la squadra nel settore ospiti dell’Allianz Stadium, mentre Pisa–Cremonese di questo venerdì sera registrerà una presenza di 300 sostenitori grigiorossi dalla Lombardia.

Situazione in Serie B

In Serie B, Cesena–Avellino si prepara ad accogliere quasi duemila tifosi irpini (1.912 i tagliandi venduti finora), confermando il grande entusiasmo della piazza campana.

Numeri importanti anche per Mantova–Padova, con 936 padovani attesi e settore ospiti esaurito, mentre da Bari si muoveranno 395 sostenitori per la trasferta di La Spezia.

Vicenza, altro che Serie C: trasferta nella top ten

Non mancano le sorprese tra le seconde squadre e la Serie C: l’Inter U23 si prepara a ospitare il Vicenza, con circa 1.500 tifosi biancorossi pronti a sostenere i loro colori in Lombardia. Spicca inoltre la risposta dei tifosi della Sambenedettese, che vedrà 327 tifosi al seguito, a segno di un affetto che non conosce categoria.

Un fine settimana dunque all’insegna del tifo e della passione, con migliaia di persone pronte a macinare chilometri pur di stare accanto alla propria squadra.

