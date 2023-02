L’Inter programma il mercato per la prossima stagione per rinforzare la rosa a disposizione di Simone Inzaghi. Il tecnico, dopo aver avuto buone risposte da Romelu Lukaku nella gara di Coppa Italia vinta contro l’Atalanta, potrebbe pensare di promuoverlo accanto a Edin Dzeko per il match contro il Milan in programma domenica 5 febbraio. Il belga si gioca la conferma per la prossima stagione dopo una prima parte di campionato molto deludente sopratutto per problemi fisici. I dirigenti starebbero poi pensando di allungare la nome, per la prossima stagione, e vorrebbero puntare su Folarin Jerry Balogun del Reims, Youry Tielemans del Leicester e Benjamin Pavard del Bayern Monaco.

Le idee per rinforzare la rosa

La società presieduta dagli Zhang starebbe pensando a Pavard per giugno come erede di Milan Skriniar. Lo slovacco non dovrebbe rinnovare il contratto in scadenza per approdare al PSG. Il calciatore dei bavaresi potrebbe essere una soluzione poiché sarebbe in grado di giocare anche sulla corsia esterna. La sua valutazione sarebbe di circa 15 milioni di euro e potrebbe essere proposto un prestito con diritto di riscatto. Per quanto riguarda il centrocampo, in vista del possibile addio di Roberto Gagliardini, anche lui in scadenza, si potrebbe puntare su Tielemans del Leicester che avrebbe la possibilità di svincolarsi a parametro zero. Il belga sarebbe un prospetto congeniale al progetto in quanto potrebbe essere considerato soprattutto se dovesse partire Marcelo Brozovic.

Per il reparto offensivo piacerebbe il giovane Balogun del Reims. L’attaccante, abile a calciare con entrambi i piedi, è in prestito dall’ Arsenal ed avrebbe una valutazione del cartellino di circa 20 milioni di euro. Cifra al momento non disponibile per le casse dell’Inter che, in estate, potrebbe decidere di imbastire una trattativa sulla base di un prestito con diritto di riscatto.

Lukaku avrebbe convinto Inzaghi per il prossimo impegno

L’attaccante belga potrebbe partire dal primo munito nella sfida contro il Milan in programma domenica 5 febbraio. Secondo gli ultimi aggiornamenti, il tecnico della squadra meneghina potrebbe presentarsi con la coppia potente composta dall’ex Manchester United e da Edin Dzeko.

Potrebbe rifiatare Lautaro Martinez che ha comunque dimostrato di essere in un’ottima forma psicofisica. L’argentino, però, è stato nominato nuovo capitano della squadra e resta in ballottaggio fino alla fine per una maglia da titolare. Lautaro Martinez ha segnato un gol al Milan poche settimane fa nella finale di Supercoppa vinta per 3-0 grazie anche ai goal di Edin Dzeko e Federico Dimarco.