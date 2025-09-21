La Juventus continua a muoversi tra presente e futuro, alla ricerca di colpi che possano rafforzare la squadra nell’immediato e allo stesso tempo gettare basi solide per i prossimi anni.

Il nome che circola è quello di Endrick, talento brasiliano del Real Madrid, ancora poco utilizzato e pronto a valutare nuove strade. Un’occasione che potrebbe trasformarsi in un colpo di scena già a gennaio.

Juventus, il contesto di mercato

Secondo le voci provenienti dalla Spagna, Endrick Felipe Moreira de Sousa non sembra rientrare nei piani tecnici di Xabi Alonso.

Il Real Madrid ha scelto altre priorità, e il giovanissimo attaccante - classe 2006 - starebbe valutando seriamente la possibilità di lasciare i Blancos per trovare continuità altrove.

In questo scenario, la Juventus osserva con attenzione, pronta a farsi avanti.

Come giocherebbe Endrick nella Juventus di Tudor

L’eventuale arrivo di Endrick aprirebbe scenari tattici piuttosto interessanti per Tudor.

Il tecnico croato, che ha fatto della fisicità, dell’intensità e della compattezza difensiva il suo marchio di fabbrica, avrebbe in mano un’arma capace di cambiare volto al reparto offensivo.

In un 3-5-2 classico, il brasiliano potrebbe agire come seconda punta dinamica, sempre pronta ad abbassarsi per collegare il gioco con il centrocampo e allo stesso tempo bruciare la linea avversaria con scatti fulminei negli spazi.

Endrick possiede qualità tecniche rare, che gli permetterebbero non solo di finalizzare ma anche di creare occasioni per il compagno di reparto, diventando il vero collante offensivo della squadra.

Ma Tudor, che spesso chiede ai suoi attaccanti di lavorare anche in fase difensiva, potrebbe plasmarlo come attaccante totale: pressing alto, recuperi immediati e capacità di trasformare le riconquiste in ripartenze letali.

In alternativa, il brasiliano si presterebbe bene a un ruolo più laterale in un sistema fluido, fungendo da esterno offensivo in grado di rientrare sul piede forte e calciare, oppure di cercare il fondo per servire assist.

La sua giovane età lo rende malleabile tatticamente, e proprio questo aspetto lo renderebbe prezioso in un progetto che punta a crescere con equilibrio.

Tatticamente in attacco la Juve è già coperta

Occorre precisare comunque che il profilo di Endrick per il momento è solo una suggestione, anche perché i bianconeri in attacco sono già ampiamente coperti, con i due centravanti Vlahovic e David e i quattro esterni offensivi Openda, Yildiz, Conceicao e Zhegrova. L'ipotesi di aggiungere un nuovo elemento al reparto offensivo di Mister di Tudor quindi è più probabile probabile che venga vagliata nella prossima estate.