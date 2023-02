La Roma starebbe valutando il futuro di Leonardo Spinazzola che di recente è stato protagonista di un nuovo ennesimo infortunio: il club pare aver esaurito la pazienza e sarebbe adesso alla ricerca di un'alternativa. Stando a quanto riportato da interlive.it, il direttore Thiago Pinto potrebbe allora intavolare una trattativa con l'Inter per ottenere il laterale sinistro Robin Gosens.

L'idea del club giallorosso: scambio Spinazzola-Gosens

Il nome in cima ai dubbi dirigenziali della Roma è dunque quello di Leonardo Spinazzola; grande protagonista della vittoria degli Europei con l'Italia nel 2021, il laterale ex Juventus non si è mai veramente ripreso dalla rottura del tendine d'achille avvenuta proprio durante gli europei.

Nonostante sia arrivata una guarigione clinica le prestazioni di fatti non sono più state all'altezza del passato.

Nell'ultimo periodo sono arrivati poi nuovi risentimenti muscolari che ne hanno limitato l'impiego, da qui l'idea della Roma di cederlo. La volontà potrebbe allora essere quella di scambiare il ragazzo con l'Inter per avere in cambio il cartellino di Robin Gosens, anche lui poco impiegato da Simone Inzaghi che gli preferisce stabilmente Federico Di Marco.

La proposta giallorossa potrebbe essere un prestito con diritto di riscatto

L'idea della Roma sarebbe quella di un prestito con diritto di riscatto fissato attorno ai 22 milioni di euro, cifra che potrebbe comunque scendere dato l'inserimento proprio del cartellino di Spinazzola.

Per il laterale giallorosso quest'anno solo 13 presenze senza alcuna realizzazione e senza assist; in Coppa Italia ha giocato una partita, mentre in Europa League ha presenziato 5 volte.

Robin Gosens invece ha conseguito 18 presenze in Serie A, realizzando una marcatura; in Champions League ha disputato le 6 partite dei gironi di qualificazione segnando un gol contro il Barcelona.

Entrambi i giocatori hanno uno stipendio netto annuo di circa 3 milioni di euro a stagione; il contratto di Spinazzola scade nel giugno 2024, quello di Gosens nel 2026. L'offerta della Roma dovrà essere comunque convincente dato che il laterale tedesco sembra interessare a numerose squadre della Bundesliga oltre che ad alcuni club della Premier League: qualora il suo minutaggio non dovesse crescere non è da escludere dunque una sua partenza. Per il suo cartellino l'Inter spese circa 25 milioni di euro girati all'Atalanta che all'epoca ne deteneva la proprietà.