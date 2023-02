Il club nerazzurro starebbe ragionando sull'acquisto di Tajon Buchanan; secondo quanto riportato da Tuttosport un osservatore dell'Inter sarebbe volato in Belgio per seguire personalmente la partita tra Club Brugge e Benfica degli ottavi di Champions League per monitorare da vicino le prestazioni dell'esterno destro.

L'idea dell'Inter sulla fascia destra: Tajon Buchanan

Tajon Buchanan, centrocampista del Brugge classe 1999, è risultato uno dei migliori della sfida di Champions League e la dirigenza nerazzurra vorrebbe provare a portare a Milano l'esterno destro.

In stagione Buchanan ha già realizzato una marcatura e 4 assist tra tutte le competizioni; il prezzo del suo cartellino è valutato intorno ai 20-25 milioni di euro, una cifra che l'Inter potrebbe investire qualora si concretizzasse la cessione di Denzel Dumfries in estate.

Il fattore che porterebbe maggiormente il club nerazzurro sarebbe la sostenibilità dell'ingaggio di Tajon Buchanan, che oggi percepisce circa 600 mila euro a stagione più bonus, oltre ad essere un profilo giovane e di grande prospettiva.

Nelle ultime settimane sarebbe spuntato anche il nome di Wilfried Singo dal Torino per rinforzare la fascia dell'Inter in caso di addio di Denzel Dumfries: il vantaggio che potrebbe avere il giocatore del Torino sulla concorrenza è proprio la sua esperienza nella nostra Serie A.

Un altro nome sul quale la dirigenza nerazzurra avrebbe messo gli occhi è quello di Juan Cuadrado dalla Juventus, in scadenza di contratto a giugno 2023.

I giocatori in scadenza all'Inter

Nel club nerazzurro oltre ai nuovi acquisti per rinforzare la rosa di Simone Inzaghi, presto si dovranno fare i conti con i rinnovi contrattuali e con le scadenze di diversi giocatori.

Oltre alla partenza certa di Milan Skriniar con destinazione Paris Saint Germain, in scadenza di contratto in estate risultano infatti sia Stefan De Vrij, che non avrebbe intenzione di rinnovare con l'Inter, sia Edin Dzeko, la cui posizione sembrerebbe più salda in nerazzurro.

Anche Samir Handanovic e Danilo D'Ambrosio hanno il contratto in scadenza nel giugno 2023 e probabilmente lasceranno l'Inter definitivamente in estate, insieme al centrocampista Roberto Gagliardini

L'Inter starebbe lavorando con la Lazio per il rinnovo del prestito di Francesco Acerbi, che ha reso oltre le aspettative in questa stagione e secondo il tecnico Simone Inzaghi meriterebbe una riconferma: la società sarebbe al lavoro anche per il rinnovo di Alessandro Bastoni, seppur le parti siano ancora distanti, il difensore avrebbe mandato segnali distensivi per una risoluzione positiva della trattativa.