Intorno al futuro dell'Inter è emersa una suggestione che fa riferimento ad un ipotetico ritorno di José Mourinho. Il tecnico portoghese non ha ancora sciolto le riserve sul suo futuro, e molto potrebbe dipendere dagli obiettivi che raggiungerà con la Roma.

Al contempo, l'Inter starebbe tenendo sotto osservazione il percorso di Simone Inzaghi, chiamato a qualificarsi alla prossima edizione della Champions League dopo aver deluso nella lotta-scudetto.

L'eventualità di un Mourinho-bis all'Inter potrebbe aprire le porte della Pinetina anche a Chris Smalling che andrebbe a Milano a parametro zero.

A proposito di svincolati, da parte della società meneghina ci sarebbe anche un interesse per Alex Sandro, il quale non dovrebbe rinnovare il contratto con la Juventus in scadenza il 30 giugno 2023.

L'Atletico Madrid, invece, avrebbe messo nel mirino le prestazioni di Federico Dimarco e potrebbe proporre all'Inter uno scambio con José Gimenez.

Al momento, quella relativa ad un ritorno di Mourinho sulla panchina dell'Inter è solo una suggestione di mercato. Ad ogni modo, sembra comunque che la società milanese stia riflettendo sul futuro dell'attuale tecnico, Simone Inzaghi, la cui conferma passerebbe innanzitutto per l'accesso alla prossima Champions League.

Mourinho ha il contratto in scadenza nel giugno del 2024 con la Roma, ma più volte ha lasciato intendere che, prima di annunciare la sua permanenza in giallorosso, vorrebbe delle rassicurazioni sul progetto tecnico della squadra.

Sempre dalla Roma, l'Inter potrebbe ingaggiare Smalling che molto probabilmente lascerà la compagine capitolina al termine della stagione da svincolato.

L'Atletico Madrid avrebbe mostrato interesse per Dimarco, la cui valutazione sarebbe di circa 40 milioni di euro. La squadra spagnola potrebbe proporre uno scambio alla pari con Gimenez. Il difensore centrale uruguaiano potrebbe interessare ai nerazzurri come erede di Milan Skriniar, il quale andrà al Paris Saint-Germain a parametro zero alla fine della stagione.

In realtà, sembra che l'Inter non sia interessata a questo probabile scambio perché non avrebbe intenzione di privarsi di Dimarco. Per questo motivo, un'eventuale trattativa per Gimenez potrebbe essere condotta singolarmente, coinvolgendo solo il difensore dell'Atletico Madrid.

La corsia mancina nerazzurra potrebbe accogliere Alex Sandro. Il brasiliano della Juventus non dovrebbe rinnovare il contratto in scadenza il 30 giugno 2023. Beppe Marotta, amministratore delegato dell'Inter, potrebbe farci un pensierino se dovesse partire Robin Gosens.

Alex Sandro arriverebbe a parametro zero e le sue caratteristiche potrebbero sposarsi bene con il progetto tecnico interista perché l'attuale esterno della Juventus potrebbe agire da centrale nella difesa a tre, oppure lungo la corsia di sinistra. L'unico nodo sarebbe rappresentato dallo stipendio che non rientrerebbe nei parametri economici del club milanese.