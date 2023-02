Nonostante la situazione incerta a causa delle recenti vicende di giustizia sportiva, in casa Juventus non mancano le indiscrezioni di mercato sulla prossima sessione di mercato.

Adrien Rabiot e Leandro Paredes potrebbero lasciare la Continassa: il primo a parametro zero e il secondo per fine prestito dal Psg. In uscita ci potrebbe essere anche il terzino Mattia De Sciglio. In entrata, invece, i bianconeri potrebbero imbastire una trattativa con l'Empoli per arrivare al portiere Guglielmo Vicario.

Tre possibili addii per la Juventus a fine stagione

La società torinese potrebbe decidere di non procedere al rinnovo del contratto in scadenza a giugno con Adrien Rabiot e di non riscattare il cartellino di Leandro Paredes dal Paris Saint Germain.

Il francese chiederebbe uno stipendio troppo oneroso per prolungare la sua permanenza a Torino e potrebbe dunque tentare una nuova avventura in Premier League. L'argentino, invece, non dovrebbe essere riscattato poiché la cifra pattuita nella scorsa estate (circa 20 milioni di euro) sarebbe considerata troppo elevata, alla luce delle prestazioni del giocatore in questa prima parte di stagione.

Mattia De Sciglio, invece, potrebbe essere in orbita Inter per la prossima stagione.

Il laterale è in grado di giocare sia sulla destra che sulla sinistra: l'ad dei nerazzurri Giuseppe Marotta lo conosce molto bene e potrebbe volerlo come vice di Federico Dimarco se dovesse partire Robin Gosens (che piacerebbe a Roma, Borussia Dortmund e Bayer Leverkusen). De Sciglio ha il contratto in scadenza con la Juve nel 2025 e una valutazione di circa 10 milioni di euro.

Vicario sarebbe il nome principale se dovesse partire Szczesny

La Juventus nei prossimi mesi deve inoltre decidere il futuro del portiere Szczesny che ha il contratto in scadenza nel 2024. Il polacco, in caso di mancato rinnovo, potrebbe lasciare la squadra già nell'estate 2023, ossia nell'ultima sessione utile per monetizzare una cifra consistente dalla sua cessione (interesserebbe a squadre che militano in Premier League e Liga).

A quel punto Guglielmo Vicario dell'Empoli potrebbe diventare il principale obiettivo dei bianconeri. La sua valutazione sarebbe di circa 20 milioni di euro, ma la Juventus per abbassare le pretese cash del presidente Corsi potrebbe decidere di inserire come contropartita tecnica il cartellino di Federico Gatti. Il difensore centrale avrebbe una valutazione di circa 10 milioni di euro.

Secondo alcune indiscrezioni Vicario piacerebbe in prospettiva futura anche all'Inter e alla Roma.