La certezza della separazione con Milan Skriniar sta portando la dirigenza dell'Inter a valutare nuovi difensori per il prossimo anno; il nome che più riscalda la società è quello di Evan N'Dicka dell'Eintracht Francoforte.

L'Inter starebbe lavorando per Evan N'Dicka

Il difensore dell'Eintracht Francoforte è in scadenza contrattuale a giugno 2023 e proprio in questa estate l'Inter proverà ad accaparrarsi le prestazioni di N'Dicka.

La società nerazzurra è alla ricerca del profilo giusto per sostituire il partente Milan Skriniar e avrebbe individuato in Evan N'Dicka il prospetto adatto; svincolato a parametro zero, giovane, di prospettiva e con un ingaggio non troppo elevato.

Il giocatore corrisponde ai parametri per gli investimenti del club nerazzurro, che sta provando ad avviare i contatti con lo staff del giocatore per portarlo in Serie A la prossima stagione.

Altre big europee sul giocatore

Secondo rumor di mercato l'Inter non sarebbe l'unico club europeo ad aver inviato osservatori per il talento della Bundesliga: sul giocatore ci sarebbero anche alcune squadre inglesi

Nella scorsa finestra di mercato si era visto un interessamento del Chelsea, che aveva sondato il giocatore per poi ripiegare sul altri profili nel grande mercato invernale sviluppato dai 'Blues'.

I numeri di N'Dicka al Francoforte

Il difensore classe 1999 in questa stagione in Bundesliga ha disputato 19 partite senza segnare alcuna rete e raccogliendo solamente 3 ammonizioni: N'Dicka è stato acquistato dall'Eintracht Francoforte nell'estate del 2018 per 400 mila euro dall'Auxerre.

Oggi il valore è decuplicato, ma il difensore probabilmente si svincolerà a parametro zero a fine stagione; l'ingaggio di Evan N'Dicka non è troppo oneroso, quindi potrebbe essere abbordabile per la squadra nerazzurra che vorrebbe puntare su un taglio degli ingaggi.

In questa Champions League ha disputato 5 partite, raccogliendo una sola ammonizione e fornendo un assist per i suoi compagni.

Il difensore può giocare sia come centrale nella difesa a 4, ma può scalare anche come terzino o braccetto in una possibile difesa a tre.

L'Interesse del Barcellona su Evan N'Dicka

Negli ultimi giorni sembrerebbe che il giocatore stia per accordarsi con il Barcellona; le voci parlano di un precontratto nelle mani degli agenti del giocatore che starebbe valutando un trasferimento in Spagna per la prossima stagione.

L'Inter dovrebbe accelerare in queste ore per provare a battere la concorrenza del club catalano; Giuseppe Marotta e Piero Ausilio sarebbero al lavoro per formulare una proposta diretta all'entourage del difensore.