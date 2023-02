La dirigenza dell'Inter starebbe studiando un colpo a parametro zero per sostituire Denzel Dumfries sulla fascia destra e si starebbe pensando a Juan Cuadrado, in scadenza di contratto con la Juventus.

L'idea low cost dell'Inter per la fascia destra

In queste settimane nella sede della società nerazzurra si stanno facendo i colloqui con la World Soccer Agency del procuratore Lucci per parlare del rinnovo di contratto di Edin Dzeko e del futuro possibile trasferimento di Joaquin Correa, che potrebbe partire verso Siviglia.

Il procuratore è lo stesso che cura anche gli interessi di Juan Cuadrado, che in questa estate terminerà la sua avventura con la Juventus.

L'Inter era già vicina a prendere il centrocampista esterno nel 2016, quando la trattativa non decollò per il trasferimento a Milano.

La dirigenza nerazzurra starebbe valutando il profilo di Cuadrado perché in linea con i parametri economici proposti dal club: ingaggio sostenibile e soprattutto parametro zero nell'acquisto.

Le alternative per Juan Cuadrado: si parla di Stati Uniti

La carriera dell'esterno sembrerebbe essere conclusa alla Juventus, e Cuadrado è stato spesso accostato a squadra americane ed arabe negli ultimi tempi, anche se un suo rinnovo con la Juventus non sarebbe totalmente da scartare.

Nella scorsa estate la dirigenza bianconera ha provato a prolungare il contratto con Cuadrado per un'altra stagione, con termine 2024, trovando il netto rifiuto da parte del calciatore e dello staff che lo segue.

Juan Cuadrado in questa stagione alla Juventus ha disputato 15 partite nel campionato di Serie A, senza segnare alcuna rete e fornendo 3 assist ai propri compagni. In Champions League ha giocato 6 partite fornendo un assist.

Il giocatore ha uno stipendio di circa 4,5 milioni di euro a stagione.

L'Inter ricerca un esterno al posto di Dumfries

La squadra nerazzurra è alla ricerca di un esterno di centrocampo per sostituire il possibile partente Denzel Dumfries, che sembrerebbe essere il giocatore indiziato per un sacrificio sul mercato al fine di ottenere i fondi necessari per nuovi acquisti nella prossima stagione.

Nelle ultime settimane l'Inter aveva messo nel mirino Tajon Buchanan, ma la pista sembrerebbe essersi raffreddata dopo la chiusura della finestra di Calciomercato invernale.

Per questo motivo la dirigenza nerazzurra sarebbe ritornata sull'idea di un parametro zero per la prossima stagione e il profilo di Juan Cuadrado corrisponde alle richieste: i contatti con il procuratore Lucci sembrerebbero già avviati e la Juventus non sembrerebbe intenzionata a rilanciare per un rinnovo contrattuale con il giocatore colombiano.