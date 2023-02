La dirigenza dell'Inter sembrerebbe intenzionata a sacrificare Denzel Dumfries nel prossimo mercato estivo per rifinanziare le casse nerazzurre. Tuttavia, nelle ultime ore si è fatta largo l'idea di un investimento importante in caso di addio dell'olandese: il nome nuovo è quello di Noussar Mazraoui del Bayern Monaco.

L'idea dell'Inter in caso di partenza di Dumfries

Il principale indiziato a lasciare la squadra nerazzurra sembrerebbe essere Denzel Dumfries, soprattutto per il potenziale incasso che la società di Viale della Liberazione potrebbe ottenere dalla cessione dell'esterno olandese: la dirigenza avrebbe fissato il prezzo del cartellino intorno ai 40-45 milioni di euro.

Per questo motivo l'Inter avrebbe iniziato ad effettuare dei sondaggi nei vari club europei per trovare il profilo giusto per sostituire l'esterno di centrocampo ed un profilo che potrebbe interessare all'Inter è quello di Noussar [VIDEO]Mazraoui [VIDEO], esterno marocchino del Bayern Monaco.

Proprio la squadra bavarese potrebbe essere una delle possibili destinazioni di Denzel Dumfries per la prossima stagione e la dirigenza nerazzurra potrebbe provare ad inserire nella trattativa la richiesta di una corsia preferenziale per arrivare a Mazraoui.

I top club europei sul centrocampista

Il centrocampista marocchino è arrivato al Bayern Monaco a parametro zero dall'Ajax nell'estate del 2022; nella prima parte di questa stagione ha totalizzato 11 presenze in campionato e 5 in Champions League, con ottime prestazioni.

Molti top club europei erano intenzionati ad accaparrarsi le prestazioni del centrocampista, ma il Bayern Monaco l'ha spuntata proponendo un contratto quadriennale al giocatore con un ingaggio di circa 4,5 milioni di euro a stagione; anche Milan e Napoli stavano seguendo il profilo del marocchino.

Mazraoui era stato attenzionato anche dal club nerazzurro nelle scorse sessioni di mercato, soprattutto quando era in scadenza di contratto con l'Ajax ma l'affare non si concretizzò proprio per il precedente passaggio all'Inter di Denzel Dumfries, che era arrivato nell'estate 2021 in sostituzione del marocchino Achraf Hakimi venduto al Paris Saint Germain.

Il centrocampista del Bayern Monaco oggi però non è titolare nella sua squadra e ambirebbe ad un ruolo centrale nel progetto di una grande squadra europea: per questo l'Inter potrebbe pensare al giocatore marocchino in caso di cessione di Dumfries.

Il giocatore potrebbe adattarsi perfettamente al modulo di Simone Inzaghi, ricoprendo più posizioni nel suo centrocampo, sia come mezzala sia come esterno offensivo; inoltre il marocchino può giocare anche a sinistra, ruolo che ricopre in nazionale.