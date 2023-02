Sono insistenti le voci che vorrebbero l'Inter sul profilo di Rodrigo Becao dell'Udinese per sostituire Skriniar nella prossima stagione; l'ultima idea del club nerazzurro sarebbe quella di inserire nella trattativa alcune contropartite tecniche così da chiudere con l'Udinese per il cartellino del difensore con un investimento relativamente contenuto.

L'idea dell'Inter: Becao al posto di Skriniar

La dirigenza nerazzurra starebbe pensando al ventisettenne difensore brasiliano dell'Udinese da diverso tempo: Becao è attenzionato anche dall'Atalanta, dal Napoli e dalla Juventus.

L'Inter sembrerebbe più avanti nella trattativa con l'Udinese, soprattutto dato il mancato rinnovo di Milan Skriniar che avrebbe amplificato l'interesse nerazzurro sul difensore brasiliano.

Rodrigo Becao ha il contratto che andrà in scadenza nel giugno 2024 e non ha ancora rinnovato con il club friulano con le trattative che sembrano in stallo; gli agenti del giocatore avrebbero fatto sapere di gradire anche altre destinazioni per la carriera del centrale difensivo.

Le alternative per la difesa dell'Inter

Giuseppe Marotta e Piero Ausilio non sarebbero focalizzati solo sul difensore dell'Udinese; la prima scelta per la difesa sembrerebbe essere sempre quella di Giorgio Scalvini dell'Atalanta ma l'elevata richiesta del club bergamasco potrebbe frenare l'operazione per la prossima estate.

Un'altra scelta sul taccuino degli osservatori nerazzurri è quella di Djalò del Lille, ma anche in questo caso la trattativa sembra essersi arenata per le richieste del club francese.

Per questo la società sarebbe orientata verso un'operazione più economica ed il profilo di Becao potrebbe rientrare nei parametri economico-finanziari del club di Viale della Liberazione.

La possibile proposta nerazzurra per Becao

La dirigenza avrebbe pertanto in mente di proporre all'Udinese, oltre ad un piccolo indennizzo per il cartellino di Becao, anche una contropartita tecnica al fine di ottenere uno sconto consistente per il difensore brasiliano, con l'obiettivo di chiudere con uno scambio a zero tra i due club.

I nomi che potrebbero essere inseriti in questa trattativa sono quelli del giovane Agoumè o di Mulattieri, entrambi ottimi prospetti provenienti dal vivaio nerazzurro, che ben stanno facendo in questa stagione, in particolare l'attaccante in prestito al Frosinone in Serie B.

Il difensore centrale dell'Udinese potrebbe essere un ottimo affare per i nerazzurri; qualora non rinnovasse entro il termine della stagione l'Udinese potrebbe considerare un prezzo scontato per cedere Rodrigo Becao all'Inter, soprattutto nel caso di inserimento di importanti pedine di scambio.