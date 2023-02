L'Inter ha cominciato a lavorare con largo anticipo in vista della prossima sessione estiva di Calciomercato cercando di sfruttare le occasioni che ci sono per anticipare la concorrenza, non potendo fare pesanti investimenti. Uno dei reparti che subirà sicuramente delle modifiche è quello di centrocampo, dove andrà via Roberto Gagliardini, in scadenza di contratto, mentre ci sono dubbi sulla permanenza di Kristjan Asllani, che potrebbe essere ceduto in prestito per giocare con maggiore continuità. Il nome in entrata che piacerebbe a Ausilio e Marotta è quello di Dani Ceballos, in uscita dal Real Madrid.

Il Milan è alla ricerca di un rinforzo in mezzo al campo. I rossoneri avrebbero messo gli occhi su Denis Zakaria, centrocampista svizzero di proprietà della Juventus. Il giocatore è in prestito al Chelsea ma difficilmente sarà riscattato e per questo tornerà alla base a Torino, ma sarà poi ceduto.

Inter su Dani Ceballos

Nel mirino dell'Inter ci sarebbe Dani Ceballos, centrocampista spagnolo attualmente in forza al Real Madrid.

Il giocatore nella Capitale spagnola ha giocato con maggiore continuità in questa stagione, collezionando tredici presenze in Liga ma non rientra nei piani dei Blancos. Nello scacchiere tattico di Simone Inzaghi il classe 1996 potrebbe giocare da mezzala o da trequartista, approfittando del fatto che Calhanoglu all'occorrenza può essere spostato in cabina di regia, facendo rifiatare Brozovic.

Marotta ha fiutato il grande affare visto che Dani Ceballos è in scadenza di contratto e, dunque, arriverebbe a parametro zero non andando a pesare a bilancio. Per lui pronto un contratto quadriennale a 4 milioni di euro a stagione, che peserebbe per meno di 6 milioni al lordo grazie al Decreto Crescita.

Milan su Zakaria

Il Milan avrebbe individuato in Denis Zakaria un possibile rinforzo in mezzo al campo in vista della prossima sessione estiva di calciomercato.

Il centrocampista svizzero è in forza al Chelsea, che non sembra intenzionato a riscattarlo dalla Juventus. I bianconeri, dunque, dovranno individuare un nuovo acquirente e i rossoneri hanno già manifestato il loro interesse. La Juve, però, vuole la certezza di non ritrovarselo in rosa e per questo o sarà ceduto a titolo definitivo o in prestito con obbligo di riscatto. La valutazione si aggira tra gli 8 e i 10 milioni di euro.