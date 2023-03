La dirigenza dell'Inter avrebbe individuato in Emil Holm dello Spezia uno dei possibili sostituti di Denzel Dumfries che nella prossima estate potrebbe lasciare il club nerazzurro se dovesse arrivare un'offerta da un club di Premier League.

L'idea dell'Inter sulla fascia destra: Emil Holm dallo Spezia

Il difensore esterno dello Spezia Emil Holm si è messo in luce in questa stagione con la maglia del club ligure con ottime prestazioni; ad attirare l'attenzione è soprattutto la sua giovane età, in quanto compirà 23 anni il prossimo 13 di maggio.

Sul giocatore sarebbero arrivate le attenzioni della Juventus e dell'Inter, che nella prossima estate potrebbero scatenare l'ennesimo 'derby d'Italia' sul mercato.

Il giocatore dello Spezia andrà in scadenza di contratto solamente nel giugno 2026 e dunque il club ligure attenderà offerte sostanziose per la prossima sessione estiva di mercato, sicura di non rischiare di perdere il giocatore a breve. Lo Spezia vorrebbe almeno 10-15 milioni di euro per lasciar partire il laterale svedese.

L'Inter pensa alla cessione di Dumfries

La società nerazzurra avrebbe come primo obiettivo sul mercato la cessione di Denzel Dumfries, la cui monetizzazione, attesa intorno ai 40-45 milioni di euro con direzione Premier League, potrebbe sbloccare il mercato in entrata per la prossima sessione estiva; in quel caso la dirigenza dell'Inter vorrebbe optare per un affare low cost ed Emil Holm sarebbe l'alternativa preferita.

Lo svedese classe 2000 sembrerebbe il profilo adatto a sostituire Denzel Dumfries sulla fascia destra, sia come potenziale titolare sia come ottima alternativa dalla panchina; inoltre lo stipendio non troppo elevato del giocatore si adatterebbe al meglio ai nuovi parametri economico-finanziari imposti dal presidente Steven Zhang.

Per provare a convincere lo Spezia a cedere il suo esterno destro, il club nerazzurro starebbe pensando di inserire nella trattativa anche Samuele Mulattieri, attaccante attualmente in prestito al Frosinone che piacerebbe molto al club ligure.

L'Inter potrebbe valutare un'agevolazione sul prestito oltre a un conguaglio per ottenere il cartellino di Emil Holm nel prossimo mercato estivo.

Lo svedese in questo campionato di Serie A, il suo primo in Italia, ha disputato 20 partite con lo Spezia segnando una rete e fornendo due assist ai compagni; l'esterno destro era stato acquistato per 300.000 euro dal SonderjyskE nel 2021 dalla squadra ligure, ma era rimasto un'altra stagione in prestito nel club danese. Ha esordito nella nazionale svedese il 16 novembre 2022.