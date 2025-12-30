La trattativa fra la Juventus e l'Inter per Davide Frattesi ha tenuto banco per diversi giorni ma le richieste economiche dei nerazzurri avevano dato la sensazione di un dialogo fra le parti che sarebbe venuto meno da un momento all'altro. Il giornalista Gianni Balzarini invece, nel suo ultimo video registrato su Youtube, ha invece rilanciato la notizia, dando nuove indiscrezioni a riguardo.

Juventus, Balzarini: 'L'Inter ha aperto a un prestito oneroso con diritto di riscatto per Frattesi'

Balzarini ha quindi detto: "La pista Frattesi sembrava essersi raffreddata ma invece fa registrare un'apertura da parte dell'Inter a un prestito oneroso con diritto di riscatto a determinate condizioni.

La Juve però vorrebbe sfruttare l'interesse della società nerazzurra per Muharemovic. La vecchia signora infatti conserva una percentuale sulla futura rivendita del difensore del 50% e quindi quei soldi che l'Inter andrebbe a investire per lo stopper del Sassuolo, entrerebbero nelle casse della Juve che poi li girerebbe di nuovo in quelle della Beneamata. Poi sono d'accordo con chi sottolinea che Frattesi non è un playmaker, il vero ruolo che servirebbe alla Juve".

Balzarini, restando in tema mercato Juve ha poi aggiunto: "Confermo il forte interesse della Lazio per Miretti. Dispiace per il valore del calciatore, che il club bianconero valuta 25 milioni di euro. Quindi bisognerà capire come si svilupperà la vicenda, ma penso che la società biancoceleste metterà sul tavolo una trattativa basata sul prestito oneroso con diritto di riscatto da pagare al termine della stagione in corso".

Balzarini ha poi concluso dicendo: "Confermo anche il fatto che Perin è sul piede di partenza e addirittura credo che possa lasciare la Continassa entro i primi 10 giorni di gennaio. Potrebbe esserci un ritardo su questa vicenda se il club bianconero non riuscisse a trovare un secondo portiere in tempo, ma Perin lascerà la Juve. Cosi come saluterà la Continassa Joao Mario, che Comolli sta cercando di vendere a titolo definitivo in Premier League, dove qualche squadra interessata al portoghese c'é. Destino diverso toccherà ad Adzic, che a gennaio andrà via ma soltanto in prestito perché a Torino non vogliono privarsi definitivamente del classe 2006".

Frattesi, dove potrebbe giocare nella Juve di Spalletti

Se, come detto da Balzarini, l'Inter avesse davvero aperto al prestito di Frattesi alla Juventus, allora il centrocampista romano potrebbe vestire la maglia bianconera già dalle prossime settimane. Spalletti avrebbe cosi a disposizione un nuovo calcatore e viste le caratteristiche del classe '99, più che al posto di Locatelli o Thuram, Frattesi potrebbe essere impiegato dietro la punta.