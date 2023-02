Dare seguito alla bella vittoria in trasferta contro la Salernitana e continuare a scalare la classifica. È questo l'obiettivo della Juventus di Massimiliano Allegri, a caccia della seconda vittoria consecutiva in campionato. Domenica ore 18:00, all'Allianz Stadium i bianconeri ospitano la Fiorentina di Vincenzo Italiano che arriva da due pareggi consecutivi contro Lazio e Bologna. Una sfida complicata con tanti ex in campo, tra tutti Dusan Vlahovic e Federico Chiesa.

Juve, ballottaggio Chiesa-Di Maria. Vlahovic confermato

Per quanto riguarda il possibile undici, Allegri è pronto a confermare il suo ormai collaudato 3-5-2 ma con qualche modifica rispetto alla formazione scesa in campo dal primo minuto contro la Salernitana.

La novità più importante potrebbe essere il ritorno dal primo minuto di Federico Chiesa. L'ex di turno potrebbe vincere il ballottaggio con Angel Di Maria ed affiancare Dusan Vlahovic in attacco.

A centrocampo ancora fuori Pogba e visto l'infortunio di Miretti spazio a Fagioli che vive un ottimo momento di forma come dimostra l'assist per il 3-0 di Vlahovic contro la Salernitana. La mediana dovrebbe esser completata da Rabiot e Locatelli mentre sulle fasce confermati Kostic e De Sciglio, in vantaggio su Cuadrado.

In porta Szcescny mentre la retroguardia sarà quella composta dal trio brasiliano formato da Danilo, Bremer ed Alex Sandro.

Fiorentina: 4-3-3 per Italiano. Conferma per Gonzalez

Momento complicato per la Fiorentina di Vincenzo Italiano che nelle ultime due sfide contro Lazio e Bologna ha raccolto solo due punti.

Serve un risultato importante per la formazione viola così da poter avvicinare il settimo posto che vale l'accesso alla prossima Conference League.

Per quanto concerne la formazione, il tecnico viola Vincenzo Italiano è pronto a confermare il suo 4-3-3: Terracciano in porta; difesa a quattro formata da Dodò, Milenkovic, Martinez Quarta e capitan Biraghi.

A centrocampo, confermato Amrabat nel ruolo di vertice basso; ai suoi lati spazio a Bonaventura e Barak, che resta in vantaggio su Duncan per completare la mediana.

Infine, tanti dubbi in attacco con il solo Nico Gonzalez sicuro della maglia da titolare. Al centro del reparto offensivo resta viva la candidatura di Cabral che tallona Jovic, mentre sul versante sinistro in tre per una maglia, con Saponara in vantaggio su Ikone e sul nuovo arrivato Brekalo.

Probabili formazioni

Di seguito le probabili formazioni di Juventus-Fiorentina

Juventus: Szcescny; Danilo, Bremer, A. Sandro; De Sciglio, Miretti, Locatelli, Rabiot, Kostic; Chiesa, Vlahovic.

Fiorentina: Terracciano; Dodò, Milenkovic, M.Quarta, Biraghi; Bonaventura, Amrabat, Barak; N. Gonzalez, Jovic, Saponara.