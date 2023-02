Il Milan inizia a muoversi sul fronte mercato estivo. La società rossonera sta osservando diversi profili per completare e rinforzare la rosa a disposizione di Stefano Pioli, così da poter ritornare ai vertici del campionato italiano e continuare l'ottimo percorso di crescita fatto in Europa e soprattutto in Champions League. Con il passaggio al 3-4-2-1, il Diavolo ha l'obiettivo di rinforzare il pacchetto arretrato e di completare il pacchetto di centrali a disposizione di Pioli.

Milan, possibile interesse per Umtiti

Le posizioni di Gabbia e Kjaer non sarebbero così solide come ad inizio stagione e i due difensori potrebbero lasciare il Milan durante l'estate.

Per questo, Maldini e Massara starebbero sondando dei profili per regalare a Pioli una valida alternativa al nuovo trio di difesa formato da Kalulu, Tomori e Thiaw che sta offrendo grandi prestazioni e solidità al reparto difensivo del Diavolo.

Tra i profili seguiti dalla dirigenza rossonera ci sarebbe anche quello di Samuel Umtiti, centrale francese del Barcellona in prestito al Lecce. Durante la sua esperienza in quel del Via Del Mare, il centrale campione del Mondo con la Francia di Deschamps sembrerebbe rinato. Dopo i tanti infortuni con la casacca blaugrana, Umtiti sta giocando con grande regolarità e le sue prestazioni non sarebbero passate inosservate. Il Diavolo starebbe monitorando la situazione ed in caso di mancato accordo tra Lecce e Barcellona per il riscatto del calciatore, potrebbe decidere di intavolare una trattativa con i blaugrana per acquistare a titolo definitivo il centrale francese.

Milan, Dest potrebbe non esser riscattato: idea Mario Rui

Oltre ad una possibile trattativa per Umtiti, il Milan ha in ballo un'altra trattativa con il Barcellona ovvero quella che riguarda il futuro di Dest che potrebbe esser non riscatto dal Diavolo. La cifra per il riscatto attorno ai 20 milioni di euro e i ripetuti stop fisici, starebbero allontanando sensibilmente il terzino statunitense dal club rossonero.

Per questo, il Milan sta osservando altri profili che possano svolgere il ruolo di vice Theo Hernandez ed essere un'alternativa importante in caso di problemi per l'esterno francese. Tra i nomi sulla lista del Milan ci sarebbe anche Mario Rui, esterno portoghese che sta offrendo grandi prestazioni nel Napoli di Luciano Spalletti.

Nonostante un ruolo importante nella difesa del tecnico di Certaldo, l'ex Roma ed Empoli potrebbe lasciare la maglia azzurra visto che il club partenopeo potrebbe decidere di puntare su Oliveira e Parisi dell'Empoli, già monitorato la scorsa estate. Con l'arrivo di un nuovo esterno mancino, Mario Rui potrebbe partire con il Milan interessato alle prestazioni del portoghese.