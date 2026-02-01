Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato, il futuro di Daniele Rugani potrebbe presto tingersi di viola. A rilanciare la notizia è stato il giornalista Marco Conterio, che attraverso X ha svelato come il difensore centrale della Juventus sarebbe ormai a un passo dal trasferimento alla Fiorentina. Un’operazione che, se confermata, avrebbe un peso specifico rilevante non solo per le due società coinvolte, ma anche per gli equilibri della lotta salvezza in Serie A, sempre più serrata e imprevedibile.

Rugani verso Firenze: formula e motivazioni dell’operazione

Secondo quanto riportato da Conterio, la Fiorentina e la Juventus avrebbero trovato l’intesa sulla base di un prestito con obbligo di riscatto legato alla salvezza della formazione viola. Un dettaglio tutt’altro che secondario, perché certifica come il destino contrattuale di Rugani sia strettamente connesso all’esito sportivo della stagione gigliata. Il centrale toscano rappresenterebbe un innesto di esperienza e affidabilità per una squadra che, nonostante una rosa profonda e investimenti importanti, sta vivendo una delle annate più contraddittorie degli ultimi anni. L’arrivo di Rugani avrebbe l’obiettivo di dare solidità immediata a un reparto difensivo che, numeri alla mano, ha spesso mostrato fragilità nei momenti decisivi delle partite.

Una Fiorentina in affanno e la scelta della Juventus

La mossa di andare su Rugani nasce da una situazione di classifica allarmante: la Fiorentina è attualmente terz’ultima, a un solo punto dal Lecce, prima squadra fuori dalla zona retrocessione. Un quadro paradossale se si considera il valore tecnico della rosa e le ambizioni dichiarate a inizio stagione. In questo contesto, l’esperienza di un profilo abituato a pressioni e palcoscenici importanti potrebbe rivelarsi decisiva. Dal canto suo, la Juventus sembra intenzionata a lasciar partire il difensore senza intervenire sul mercato per sostituirlo: sempre secondo Conterio, i bianconeri non avrebbero in programma l’ingaggio di un nuovo centrale. Una scelta che conferma la fiducia nelle alternative già presenti in rosa e che, al tempo stesso, apre definitivamente la porta a una nuova avventura per Rugani.