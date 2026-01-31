La Juventus è alla ricerca di un attaccante che possa completare il pacchetto offensivo a disposizione di Luciano Spalletti. Sfumati Mateta e Duran, il club bianconero sta valutando varie soluzioni e tra queste ci sarebbe anche quella che porta ad Ermedin Demirovic, attaccante bosniaco in forza allo Stoccarda.

Opzione Demirovic per l'attacco

Poco spazio per il classe '98 che ha disputato solo quattro partite e siglato una sola rete nella sfida contro lo Young Boys. Stando ad alcuni rumors, la Juventus sta valutando questo profilo e potrebbe provare ad intavolare una trattativa concreta in questi ultimi giorni di mercato.

Una trattativa che però non appare facile, vista la volontà dello Stoccarda di monetizzare dall'eventuale cessione del numero nove che si aggira attorno ai 15-20 milioni di euro, mentre la Vecchia Signora vorrebbe impostare l'affare con la base di un prestito con diritto di riscatto fissato in estate. Il club bianconero infatti non vorrebbe investire cifre importanti in questa finestra di mercato e ciò potrebbe accedere solo tramite qualche cessione come quella di Lois Openda che piace a Bologna e Fenerbahce.

Demirovic rappresenterebbe una buona opzione viste le sue caratteristiche differenti da quelle degli altri attaccanti bianconeri presenti in rosa. Fisicità, buona tecnica e soprattutto capacità di fare reparto da solo.

Qualità che permetterebbero a Spalletti di utilizzare diversi sistemi di gioco a seconda della partita.

Rivoluzione sulle corsie, da Rouhi a Joao Mario

Oltre ad un possibile colpo in attacco, la Juventus sta valutando un innesto anche sulle corsie laterali che potrebbero subire una rivoluzione già a gennaio. Infatti, i bianconeri hanno perfezionato la cessione in prestito di Jonas Rouhi alla Carrarese. Una nuova possibilità per l'esterno svedese classe 2005 che potrà aumentare il proprio minutaggio ed essere protagonista in campionato difficile come la Serie B.

Dopo Rouhi, la Vecchia Signora cercherà di piazzare anche Joao Mario che ha trovato poco spazio in questa prima parte di stagione sia con Tudor che con Spalletti.

Il portoghese potrebbe rientrare in uno scambio di cartellini con Emil Holm. Al momento non c'è una trattativa conclusa con il Bologna ma le parti sono vicine e potrebbero chiudere l'affare in questi ultimi giorni.

Oltre all'eventuale scambio con il club rossoblù, la Vecchia Signora continua sempre a monitorare Brooke Norton-Cuffy del Genoa. L'esterno inglese è però nel mirino anche dell'Inter che a differenza dei bianconeri potrebbe accettare la proposta del Grifone che vorrebbe cedere il calciatore a titolo definitivo per una cifra vicina ai 18 milioni.