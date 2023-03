Il dirigente della Juventus Gianluca Pessotto ha voluto commentare nelle scorse ore ai microfoni di Sportmediaset il sorteggio dei quarti di Europa League che ha visto i bianconeri pescare come prossima avversaria lo Sporting Lisbona. Dello stesso argomento hanno parlato anche i due giornalisti Stefano De Grandis e Maurizio Compagnoni entrambi ai microfoni di Sky Sport.

Il club bianconero, lo ricordiamo, si è qualificato grazie al successo per 0-2 ottenuto ieri sera sul campo del Friburgo.

La Juve pesca lo Sporting Lisbona ai quarti di Europa League, Pessotto: "E' stato un sorteggio complicato ma siamo la Juventus"

Nei sorteggi di Europa League che si sono tenuti alle ore 13:00 nel primo pomeriggio di oggi la Juventus ha pescato dall'urna l'insidioso Sporting Lisbona. La formazione lusitana in campionato non sta viaggiando a ritmi elevatissimi, visto che si trova a meno 15 dalla capolista Benfica, tuttavia nella serata di giovedì è riuscita nell'impresa di sbattere fuori dalla coppa l'Arsenal che in Premier League milita al primo posto in classifica davanti al Manchester City di Pep Guardiola. La vincitrice fra Juventus e Sporting Lisbona andrà ad affrontare nelle semifinali di Europa League la vincente tra Manchester United e Siviglia.

Insomma un sorteggio, quello dei piemontesi, non particolarmente fortunato e del quale ha voluto parlare Gianluca Pessotto. L’ex centrocampista della Juventus ed attuale coordinatore dello staff tecnico dei bianconeri, ai microfoni di Sportmediaset ha dunque detto in proposito: “Sarà una bella sfida contro un avversario forte che l'ha dimostrato anche ieri, eliminando l'Arsenal.

Anche lo Sporting è reduce da un girone di Champions andato così così, avrà voglia di far bene nella competizione come noi. Il sorteggio è impegnativo. Lo Sporting è una squadra forte e giovane. Nel caso in cui riuscissimo a passare il turno, incontreremmo United o Siviglia. Il sorteggio è complicato, ma siamo la Juventus”.

Juve, Compagnoni sul sorteggio: "La Juventus con la rosa al completo non è inferiore a nessuno"

Anche Maurizio Compagnoni ha commentato il sorteggio che ha visto la Juventus pescare lo Sporting Lisbona per i quarti di Europa League Ecco quanto detto dal giornalista ai microfoni di Sky Sport: "Juventus e Roma possono vincere con chiunque. Lo Sporting è quarto nel campionato portoghese, in cui sta dominando il Benfica. Alla Juventus il sorteggio non è andato benissimo, ma neanche male. Anche in una eventuale semifinale contro il Manchester United, il gap non è così enorme. Poi anche Pogba sarebbe anche ora tornasse a disposizione: la Juventus, con la rosa al completo, non è inferiore a nessuno".

De Grandis sul sorteggio della Juventus: "Non è stato fortunato ma i bianconeri hanno trovato la quadratura"

Del sorteggio della Juventus ha parlato anche Stefano De Grandis di Sky Sport: "Sorteggio non fortunato per la Juventus, peggio dello Sporting c'erano solo il Manchester United e la Roma. I bianconeri, però, nelle ultime partite sembrano aver trovato la quadratura. Se ci aggiungiamo Di Maria, che ha praticamente fatto vincere la Juventus da solo e il miglior Chiesa la squadra diventa veramente forte".