Vigilia di campionato per il Crotone. La squadra di Lamberto Zauli ritornerà in campo dopo il pareggio di giovedì in casa della Fidelis Andria (0-0). Una gara utile per tornare alla vittoria, risultato che manca dalla trasferta di Francavilla Fontana (1-2). Gli squali dovranno però fare a meno di Augustus Kargbo e Vasile Mogos ma potranno contare sul rientro in rosa di Davide Bove. Allo "Scida" arriverà la Viterbese, squadra penultima in classifica.

Crotone con alcune assenze

Il turno della 33esima giornata vedrà il Crotone scendere in campo contro la Viterbese dovendo però fare a meno di due elementi.

Non sarà disponibile l'attaccante Augustus Kargbo, convocato dalla Nazionale della Sierra Leone per le sfide in programma contro Sao Tome & Principe (mancherà anche contro il Latina). Non sarà della gara nemmeno il terzino romeno Vasile Mogos, assente a causa di un infortunio. Per il tecnico rossoblù la nota positiva riguarderà il rientro del difensore Davide Bove che è ritornato in gruppo negli ultimi giorni e potrebbe essere della gara, anche se dalla panchina.

Zauli preserva la sua squadra

In vista dei Play-Off che dovrebbero vedere il Crotone scendere in campo il 16 e 20 maggio nel secondo turno della Fase Nazionale, i rossoblù proveranno ad arrivare all'appuntamento nel migliore dei modi.

Per questo motivo il tecnico Lamberto Zauli ha iniziato ad effettuare variazioni nell'undici iniziale, dando spazio agli elementi che hanno giocato meno durante il corso della stagione preservando i più impiegati da eventuali infortuni. Dopo il turnover visto nel match dello Stadio "Degli Ulivi" di Andria, gli squali potrebbero presentarsi in campo contro la Viterbese con un nuovo undici iniziale.

L'unica certezza, al momento, sembra essere l'impiego dell'estremo difensore Andrea Dini.

Un Crotone motivato e concentro

Alla vigilia della sfida contro la Viterbese, in sala stampa, a presentarsi è stato il tecnico Lamberto Zauli che ha voluto fare il punto a sei giornate dalla fine. "La squadra scende in campo sempre con voglia di fare bene e vincere.

Contro la Fidelis Andria abbiamo affrontato un gruppo che a differenza nostra gioca ancora per un traguardo, la salvezza. Giocare ad Andria non è facile in questo momento della stagione, come non lo sarebbe in altri stadi. Bisogna però pensare sempre a vincere, fare il massimo e allo stesso tempo evitare infortuni. Affrontiamo una squadra competitiva come la Viterbese, un gruppo forte della quale conosco sia i calciatori che il tecnico Lopez, un allenatore di categoria. Il pubblico? Sarà fondamentale soprattutto in occasione delle sfide dei Play-Off".