Nell'ultima diretta sul suo canale Twitch, l'ex calciatore Antonio Cassano ha voluto lasciare la sua opinione sul futuro dell'Inter, affermando che secondo lui nella prossima stagione arriverà il tecnico Antonio Conte al posto di Simone Inzaghi.

Secondo l'ex calciatore di Bari Vecchia "Antonio Conte potrebbe arrivare in nerazzurro per circa 7-8 milioni di euro a stagione, vedrete, ne sono sicuro".

La dichiarazione di Antonio Cassano sul futuro di Conte all'Inter

Intervenuto nella sua trasmissione con Bobo Vieri e Nicola Ventola, Antonio Cassano ha espresso la sua opinione sulla possibilità di Antonio Conte sulla panchina nerazzurra: "Conte potrebbe arrivare, per me arriva sicuramente, una volta che ha preso la sua buonuscita dal Tottenham, a lui bastano solo tre anni di contratto e tornerà a Milano, a prescindere dal passato con la dirigenza".

Secondo Antonio Cassano: "Conte è andato via dal Tottenham solo perché voleva ricevere la buonuscita di 15 milioni all'anno, è un furbacchione, ed ora sono convinto che tornerà in Italia, vedrete, nel prossimo anno allenerà in Serie A".

L'ex calciatore ha poi continuato affermando: "Secondo me ora Conte prenderà una squadra in difficoltà, che deve rinascere e che nelle ultime stagioni non ha fatto un granché in campionato: sono convinto che con due o tre innesti nei posti giusti possa fare molto bene e persino puntare a vincere il campionato".

Cassano ha poi concluso affermando che "Se dovesse arrivare Conte all'Inter farà sicuramente di tutto per trattenere Romelu Lukaku, Antonio è un bravo allenatore e sa come ci si deve muovere in certe occasioni quando non ci sono i campioni in un club".

Anche Emanuele Giaccherini vede Conte all'Inter, ma con la Juve sullo sfondo

In un'intervista a Sportitalia anche l'ex calciatore Emanuele Giaccherini ha ipotizzato un futuro di Antonio Conte in nerazzurro: "Penso che Antonio stia cercando semplicemente della serenità: le piste più concrete per il suo futuro sono sicuramente Inter o Juventus".

L'ex centrocampista ha continuato: "L'ultima volta che ho visto Conte era agosto, eravamo a Londra e ho notato che già era molto stanco, è una persona che quando lavora spende tanto a livello fisico, poi ultimamente ha avuto qualche problema di salute".

Secondo Giaccherini "Antonio Conte vorrebbe delle squadre già pronte e probabilmente Inter e Juventus lo sono; attenzione anche alla Roma, che ha mostrato interesse verso l'allenatore, ma in quel caso ci sarebbe più da lavorare e bisognerebbe probabilmente ricominciare da zero".

Al netto delle voci, nel frattempo l'allenatore dell'Inter Simone Inzaghi pare ancora saldo alla guida del club nerazzurro, con l'obiettivo principale di una qualificazione alla prossima Champions League.