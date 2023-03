L'Inter studia la possibile rivoluzione in vista della prossima stagione. Secondo le ultime indiscrezioni, se dovesse essere sollevato dall'incarico Simone Inzaghi, potrebbe aprirsi una pista per il ritorno di Rafa Benitez, ora senza incarico. Per quanto riguarda il mercato calciatori, interesserebbero Ivan Perisic del Tottenham, Pierre Aubameyang del Chelsea ed Emerson Palmieri del West Ham e Riccardo Orsolini del Bologna.

Tanti nomi per un nuovo progetto tecnico

Il nuovo progetto potrebbe portare ad un cambio modulo con il passaggio dalla difesa a tre a quella a quattro.

L'occasione Aubameyang sarebbe molto valida in quanto il centravanti non sta vivendo un ottimo momento al Chelsea e potrebbe decidere di cambiare aria risolvendo consensualmente il suo contratto con i Blues. Non si escluderebbe neanche il ritorno di Ivan Perisic, ora al Tottenham. Il croato è ancora molto legato ai colori nerazzurri e potrebbe decidere di approdare a Milano soprattutto se Conte non dovesse essere più il tecnico degli Spurs.

L'ex Bayern Monaco verrebbe considerato solo come colpo a parametro zero se dovesse liberarsi dal club londinese a fine stagione. Per Riccardo Orsolini ci potrebbe essere un incontro nei prossimi mesi visto che il calciatore ha il contratto in scadenza nel 2024.

L'esterno sarebbe propenso al salto di qualità e potrebbe essere molto valido in un 4-3-3 o in un 4-2-3-1. Il nome di Orsolini sarebbe stato fatto soprattutto se dovessero intensificarsi i contatti per Thiago Motta come nuovo tecnico dell'Inter. Bologna ed Inter potrebbero mettere a segno uno scambio che riguarderebbero l'esterno emiliano e Joaquin Correa.

L'argentino avrebbe una valutazione di circa 20 milioni di euro e non si è mai imposto nelle gerarchie della squadra allenata da Simone Inzaghi.

Per la corsia mancina potrebbe essere ingaggiato Emerson Palmieri che non sta avendo grande soddisfazioni con il West Ham. Il club inglese rischia la retrocessione e, se i dirigenti milanesi dovessero cedere Robin Gosens, l'ex Roma potrebbe essere ingaggiato in prestito con diritto di riscatto.

Non si escluderebbe il ritorno di Benitez alla Pinetina

L'Inter starebbe prendendo in considerazione il possibile ritorno di Benitez come nuovo allenatore. L'ex Real Madrid avrebbe voglia di ritornare alla guida di una squadra con un progetto tecnico vincente. L'Inter lo affascina anche se la precedente avventura non è stata entusiasmante ma, con la giusta campagna acquisti, potrebbe essere una nuova soluzione se dovesse essere esonerato Simone Inzaghi alla fine di questa stagione calcistica.