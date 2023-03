Uno dei giocatori che ha caratterizzato la scorsa sessione estiva di Calciomercato è stato Paulo Dybala, accostato a lungo all'Inter dopo essere andato in scadenza di contratto con la Juventus. I nerazzurri alla fine non hanno potuto chiudere il suo acquisto per l'arrivo di Romelu Lukaku e il mancato addio di Alexis Sanchez, andato via solo negli ultimi giorni di agosto, e Joaquin Correa. Proprio per questo motivo l'affare si è arenato e si è inserita la Roma, brava ad approfittare della situazione, con José Mourinho fondamentale per l'arrivo nella Capitale della Joya.

In estate, però, l'Inter potrebbe fare un nuovo tentativo per lui. L'amministratore delegato nerazzurro, Giuseppe Marotta, resta il suo grande estimatore e vuole portare all'ombra del Duomo l'argentino, pur con un anno di ritardo.

Dybala sempre nel mirino dell'Inter

L'Inter è pronta a tornare su Paulo Dybala nella prossima sessione estiva di calciomercato. Un paradosso considerando che l'anno scorso la società nerazzurra avrebbe potuto prenderlo a parametro zero, dopo essere andato in scadenza di contratto con la Juventus. Non se n'è fatto nulla ma la stima dell'amministratore delegato nerazzurro, Giuseppe Marotta, è rimasta immutata. D'altronde la Joya con la maglia della Roma ha dimostrato anche quest'anno di saper fare la differenza, trascinando i giallorossi ai quarti di finale di Europa League e in lotta per la zona Champions.

In campionato il classe 1993 ha messo a segno nove reti e collezionato sei assist, mentre in Europa ha realizzato tre gol e collezionato un assist in sette partite.

I nerazzurri, d'altronde, paiono pronti a rivoluzionare il proprio attacco, con il solo Lautaro Martinez sicuro di restare, a meno che non arrivino offerte superiori ai 100 milioni di euro, Edin Dzeko è in scadenza di contratto, Joaquin Correa sarà ceduto mentre Romelu Lukaku tornerà al Chelsea e poi, eventualmente, si discuterà di un nuovo prestito.

La strategia dell'Inter

Paulo Dybala sarebbe il primo obiettivo per rinforzare l'attacco dell'Inter la prossima estate. Questo a prescindere da chi sarà l'allenatore, visto che Simone Inzaghi sarebbe in discussione e si vocifera anche di un ipotetico ritorno di Antonio Conte, che ieri ha rescisso il contratto con il Tottenham.

La Joya ha una clausola rescissoria con la Roma che ammonta a 20 milioni di euro e che potrebbe anche permettere al club meneghino di non dover trattare direttamente con i giallorossi. Tale cifra potrebbe essere ricavata dalla cessione di Correa, valutato 15 milioni di euro e qualche talento attualmente in giro per l'Europa in prestito. Il rapporto tra Dybala e Mourinho può essere decisivo visto che l'addio dello Special One ai capitolini potrebbe portare il giocatore a spingere per la cessione ai nerazzurri.