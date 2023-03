L'Inter inizia a muoversi sul fronte mercato e prepara una campagna acquisti di grande livello. La società nerazzurra sta osservando diversi obiettivi per rinforzare l'organico, così da poter ritornare ai vertici del calcio italiano e continuare un percorso di crescita in Europa che ha portato ai quarti di finale di Champions League.

Inter, suggestione Messi per giugno

L'attacco nerazzurro potrebbe esser rivoluzionato in estate con diversi calciatori che potrebbero lasciare Milano. Stando alle ultime notizie di mercato, l'Inter starebbe preparando un'eventuale offerta per Leo Messi, campione argentino che potrebbe lasciare il Paris Saint Germain in estate.

La Pulce presenta infatti il contratto in scadenza nel 2023 ed il rinnovo con il club parigino sembrerebbe tutt'altro che scontato.

Al momento resta una suggestione, un sogno estivo: molto infatti dipenderà dalla volontà di Messi di continuare la sua esperienza a Parigi.

Se resta complicato un eventuale arrivo del dieci argentino, più "fattibile" sarebbe arrivare ad altri calciatori pronti a liberarsi a parametro zero in estate. È il caso di Roberto Firmino che dovrebbe lasciare il Liverpool a giugno visto il contratto in scadenza. L'attaccante brasiliano è però nel mirino anche della Juventus che potrebbe salutare Dusan Vlahovic al termine della stagione.

Inter, Gagliardini e Correa nel mirino della Lazio

Non solo acquisti. L'Inter prepara anche alcune cessioni, in particolare di quei calciatori che durante la gestione targata Simone Inzaghi non sono riusciti a ritagliarsi uno spazio importante.

Per il reparto offensivo, resta in bilico il futuro del Tucu Correa che, complice numerosi infortuni, non è riuscito a ritagliarsi un ruolo importante nelle rotazioni del tecnico nerazzurro.

Stando alle ultime notizie di mercato, oltre al Siviglia sulle tracce dell'argentino ci sarebbe anche un possibile ritorno della Lazio di Maurizio Sarri che lo ha ceduto proprio all'Inter per una cifra complessiva di 30 milioni di euro. Il club biancoceleste valuterebbe un eventuale ritorno solo con la formula del prestito.

La Lazio non valuterebbe solo il ritorno di Correa ma anche l'eventuale acquisto di Roberto Gagliardini che è pronto a liberarsi a parametro zero dall'Inter in estate. L'ex centrocampista dell'Atalanta è seguito anche da alcune squadre di Premier League.

L'intreccio Roma-Milano potrebbe non riguardare solo Gagliardini e Correa ma anche alcuni calciatori che potrebbero arrivare in casa Inter. Oltre al riscatto di Acerbi, il club nerazzurro starebbe prendendo informazioni per Manuel Lazzari che potrebbe sostituire Dumfries a giugno.