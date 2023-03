Il Calciomercato dell'Inter per la prossima stagione dovrà affrontare l'argomento attacco con decisione e il rischio che molte pedine cambino non è da escludere. L'unico sicuro di restare è Lautaro Martinez, il Toro è l'anima dei nerazzurri e le sirene dei grand club, per il momento, hanno smesso di suonare, si è anche parlato della suggestione Leo Messi per l'estate. Dal Barcellona in giù tutti sembrano essersi arresi al fatto che con il rinnovo di contratto l'argentino si sia voluto legare all'Inter che, dal canto suo, potrebbe accettare una possibile cessione solamente dietro al pagamento di un assegno a tripla cifra.

In bilico sono invece tutti gli altri attaccanti della rosa di Inzaghi. Il più vicino alla permanenza è Edin Dzeko, che sembra ormai prossimo a rinnovare per un'altra stagione e a continuare il suo percorso con il club meneghino. Tutto da sciogliere il nodo Romelu Lukaku che vorrebbe restare ma ha un ingaggio altissimo e questa volta il Chelsea non dovrebbe venire incontro al club milanese, inoltre è un'operazione che andrebbe valutata anche in termini tecnici visto che in questa stagione il gigante belga ha faticato tantissimo a causa di continui problemi fisici. Infine sembra segnato il destino di Correa che ha deluso e verrà inserito nella lista dei cedibili, il West Ham nei giorni scorsi sembra aver mosso qualche passo, la speranza del club lombardo è quello con la cessione dell'argentino di finanziare in parte il prossimo mercato.

Calciomercato Inter, Dybala è di nuovo un obiettivo

Serviranno quindi rinforzi e nelle ultime ore si torna a parlare di Paulo Dybala, un pallino di Beppe Marotta che lo ha inseguito con una corte serrata tutta la primavera scorsa senza però riuscire ad acquistarlo a parametro zero quando l'argentino aveva deciso di lasciare la Juventus.

La Joya ha poi scelto la Roma dei Friedkin, convinto sopratutto da Mourinho, ma nel suo contratto ci sono alcuni dettagli che potrebbe aiutare l'Inter a piazzare il colpo con un anno di ritardo. La più importante è quella della clausola rescissoria fissata per l'estate prossima a 20 milioni per i club italiani, e a 12 per l'estero.

Una via d'uscita per il calciatore che in caso di addio di Mourinho e di non qualificazione alla prossima Champions League sarebbe propenso a dire addio alla Capitale per cercare una nuova avventura. Ed è qui che, a queste cifre, potrebbe reinserirsi l'Inter. Infine c'è il capitolo ingaggio, al momento Paulo Dybala guadagna 3,8 milioni all'anno, ampiamente nei parametri nerazzurri, se dovesse salire a sei sparirebbe la clausola rescissoria ma per ora non sembrano esserci indizi su un rinnovo a queste cifre con la Roma per il campione del mondo.