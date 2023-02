Uno dei tormentoni di mercato della scorsa estate è stato quello relativo al possibile passaggio di Paulo Dybala all'Inter. I nerazzurri, però, hanno tergiversato troppo vista l'esigenza di smaltire il reparto avanzato e, per questo motivo, non hanno potuto concretizzare il suo acquisto. Ne ha approfittato la Roma, che ha messo a segno un colpo importante a parametro zero. Affare notevole visto il rendimento avuto in quest'annata dell'argentino, che sta trascinando i giallorossi in piena zona Champions, senza contare la qualificazione agli ottavi di finale di Europa League arrivata con un suo decisivo gol.

L'Inter sarebbe pronta a fare un nuovo tentativo la prossima estate, consapevole che non sarà semplice. Il club meneghino potrebbe contare però sugli ottimi rapporti che ci sono tra la Joya e l'amministratore delegato nerazzurro, Giuseppe Marotta.

L'Inter torna su Dybala

Secondo quanto riportato da Calciomercato.it, l'Inter sarebbe pronta a tornare su Paulo Dybala nella prossima sessione estiva di calciomercato. Sicuramente sarebbe stato più semplice portarlo a Milano la scorsa estate, quando si è liberato a parametro zero dopo essere andato in scadenza di contratto con la Juventus. I nerazzurri, però, non hanno potuto completarne l'acquisto data la necessità di fargli prima posto con le cessioni di Alexis Sanchez e Joaquin Correa.

Il Nino Maravilla ha deciso di rescindere solo ad agosto inoltrato, mentre il Tucu è rimasto a Milano. Com'è andata a finire lo sappiamo tutti.

In estate l'affare sarà molto complicato considerato che la Roma non vorrebbe privarsi della Joya, che quest'anno ha dimostrato di poter fare la differenza. Sono ben otto le reti e sei gli assist collezionati in diciotto partite di campionato, a fronte di tre gol realizzati in cinque partite di Europa League.

Il classe 1993 ha una clausola abbordabile, da 20 milioni di euro, inserita nel contratto firmato l'anno scorso, ma l'Inter vorrebbe trattare con i capitolini anche per non dover pagare la cifra in un'unica soluzione.

L'offerta dell'Inter

Nell'idea dell'Inter ci sarebbe quella di trattare con la Roma, magari anche ad una valutazione superiore rispetto ai 20 milioni di euro della clausola rescissoria, ma con la possibilità di inserire una contropartita tecnica e dilazionare il pagamento in più soluzioni.

Il nome che i nerazzurri vorrebbero mettere sul piatto è proprio quello di Joaquin Correa, valutato sui 15 milioni di euro, oltre ad un conguaglio da 15 milioni di euro. In questo modo i nerazzurri si libererebbero anche di un giocatore fuori dai programmi futuri e non realizzerebbe una minusvalenza con il cartellino del "Tucu". Secondo alcune indiscrezioni Dybala all'Inter potrebbe andare a percepire un ingaggio da 6 milioni di euro a stagione, bonus inclusi, rispetto ai 4,5 più bonus percepiti attualmente nella capitale.