La Juventus sta preparando la gara contro la Roma. In vista di questo match Massimiliano Allegri ritrova Manuel Locatelli che nel derby col Torino ha scontato il turno di squalifica. Il tecnico livornese in conferenza stampa ha parlato del ritorno del suo numero 5 e della possibilità di fare più rotazioni a centrocampo: "Paredes sta bene, poi domani tornerà Locatelli. A centrocampo sono tutti giocatori affidabili".

La Juventus ha ritrovato anche Paul Pogba. Il francese ha giocato i primi minuti della stagione nel derby e adesso è pronto per la gara di domenica 5 marzo.

Il centrocampista transalpino, però, non sarà in campo dall'inizio: "Momentaneamente è un'ottima soluzione dalla panchina".

Assente solo Milik

La Juventus è pronta a partire per Roma, e tra i convocati di Massimiliano Allegri si rivedrà Fabio Miretti. I bianconeri non avranno a disposizione il solo Arkadiusz Milik, come ha spiegato lo stesso tecnico toscano: "Milik tornerà dopo la sosta. Domani (5 marzo, ndr) rientra Miretti e gli altri ci sono tutti".

La Juventus per la partita con la Roma ha alcuni dubbi di formazione che verranno risolti solo poco prima del fischio d'inizio. Molto probabile il rientro dal primo minuto di Manuel Locatelli, con Paul Pogba che invece sembra destinato alla panchina perché al momento può entrare solo a gara in corso, avendo pochi minuti nelle gambe.

In ogni caso il francese sta bene e il ginocchio ha risposto positivamente dopo la sfida con il Torino.

C'è un dubbio di formazione in attacco dove resta da capire chi andrà ad affiancare Dusan Vlahovic. In casa bianconera è aperto il ballottaggio tra Angel Di Maria e Federico Chiesa. El Fideo sembra leggermente in vantaggio sull'ex Fiorentina.

Delle recenti prestazioni e del futuro di Di Maria ne ha parlato Allegri in conferenza stampa: "È sempre bello avere a disposizione i grandi giocatori e Angel è straordinario". L'argentino ultimamente ha giocato spesso e per l'allenatore bianconero la cosa più importante è che il suo numero 22 possa performare al meglio sia quando gioca dall'inizio sia quando entra a gara in corso.

Gli obiettivi della Juventus

Gli obiettivi della Juventus, in questa fase della stagione, sono variabili perché la squadra deve fare i conti con la penalizzazione di 15 punti in classifica. Il club bianconero ha fatto ricorso al collegio di garanzia dello sport del Coni ma per sapere se gli verranno restituiti i 15 punti bisognerà attendere 60 giorni.

Per questo motivo la squadra è chiamata a fissarsi dei mini-obiettivi, come ha spiegato lo stesso Allegri: "Noi dobbiamo avere le capacità di fare un passo alla volta e lavorare per i mini-obiettivi". Infine il tecnico della Juventus ha spiegato che se la sua squadra dovesse raggiungere la Champions anche con la penalizzazione sarebbe come vincere tre scudetti.