Il giornalista Alfio Musmarra, che segue da vicino gli avvenimenti in casa Inter, ha dichiarato che, a suo parere, i nerazzurri non confermeranno il tecnico Simone Inzaghi nella prossima stagione e che la dirigenza starebbe già riflettendo su diversi nomi come probabili sostituti.

L'opinione di Musmarra su Inzaghi: 'Non sarà il tecnico dell'Inter nel prossimo campionato'

Secondo il giornalista Alfio Musmarra, il destino di Simone Inzaghi alla guida dell'Inter sarebbe già segnato: la dirigenza starebbe già pensando ad un suo sostituto per la prossima stagione.

In un intervento negli studi di Telelombardia, il giornalista ha dichiarato: "Non penso che Simone Inzaghi rimarrà sulla panchina dell'Inter, la società starebbe facendo delle valutazioni, ma ancora nulla è scritto oggi, ovviamente". Da Motta a Klopp sono parecchi i nomi che si susseguono nei rumor di Calciomercato come possibili sostituti di Simone Inzaghi.

Musmarra ha sottolineato che "potrebbero esserci delle sorprese rispetto a quello di cui tutti parlano: sento spesso il nome di Thiago Motta, ma a volte le cose possono andare meglio di come uno sta pensando".

Nelle ultime settimane, infatti, si sono rincorse le voci di un possibile approdo sulla panchina dell'Inter di Jurgen Klopp che sarebbe in rotta di collisione con la dirigenza del Liverpool.

Il finale di stagione sarà decisivo per Inzaghi

Come annunciato nelle scorse settimane dal Presidente dell'Inter, Steven Zhang, la società si aspetterebbe dal tecnico Simone Inzaghi almeno la qualificazione alla prossima Champions League, ancora in discussione in campionato e sempre più complicata dall'arrivo di altre avversarie nelle posizioni di vertice.

La dirigenza avrebbe fissato anche l'obiettivo del passaggio del turno in Champions League, in modo da potersi piazzare tra le migliori otto squadre europee: l'andata, terminata 1-0 contro il Porto (con gol di Romelu Lukaku), potrebbe essere un buon punto di partenza per il ritorno del 14 marzo.

Le alternative a Simone Inzaghi

Nelle scorse settimane, sarebbe stato affiancato alla panchina dell'Inter, per la prossima stagione, anche il tecnico dell'Atletico Madrid Diego Pablo Simeone ma le ultime voci di calciomercato lo vorrebbero vicino ad una permanenza in Spagna.

Anche Josè Mourinho sarebbe stato dato come tra i possibili sostituti di Simone Inzaghi ma il suo ritorno a Milano sarebbe complicato dall'ingaggio elevato percepito dal tecnico: insieme a lui sarebbe potuto sbarcare in nerazzurro un vecchio pallino della dirigenza, il fantasista della Roma Paulo Dybala, molto legato al tecnico portoghese.

Le ultime partite di campionato e il ritorno di Champions League potrebbero essere probabilmente decisive per una scelta della dirigenza nerazzurra sul futuro di Simone Inzaghi.