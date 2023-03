La Juventus, in queste ore, si sta godendo il passaggio ai quarti di finale di Europa League. Adesso, però, i bianconeri devono pensare già al campionato, visto che domenica 19 marzo è in programma la gara contro l'Inter.

Per questo match mister Massimiliano Allegri potrebbe recuperare dei giocatori importanti. Uno dei calciatori che rientrerà certamente è Angel Di Maria. El Fideo, contro il Friburgo, ha riposato visto che la Juventus è riuscita ad indirizzare la partita già nel primo tempo, quindi è stato preservato in vista del campionato. Per la gara contro l'Inter Massimiliano Allegri potrebbe ritrovare anche Arkadiusz Milik.

Milik spera di tornare a disposizione

Milik è fermo dallo scorso 29 gennaio a causa di un infortunio muscolare di secondo grado. Il polacco, però, sta meglio e nei giorni scorsi è stato al JMedical per sottoporsi a un controllo per verificare come procede il recupero. Le cose stanno andando bene, tant'è che Milik spera di essere convocato per la gara contro l'Inter. Il suo rientro sarebbe piuttosto importante per la Juventus, visto che domenica 19 marzo mancherà Moise Kean, che deve scontare la seconda delle due giornate di squalifica.

Intanto sabato domani 18 marzo per i bianconeri sarà già vigilia del match contro l'Inter e ci sarà la conferenza stampa di Massimiliano Allegri, che darà qualche indicazione sulle condizioni fisiche dei giocatori.

Di Maria al fianco di Vlahovic

La Juventus, per il match contro il Friburgo, ha recuperato sia Federico Chiesa che Angel Di Maria. L'italiano è entrato a gara in corso e ha anche segnato il gol dello 0-2, dunque anche contro l'Inter sarà a disposizione, ma probabilmente entrerà a partita in corso. Al termine del gara contro i tedeschi, il numero 7 juventino ha sottolineato di essere dispiaciuto di non poter essere sempre a disposizione e per questo motivo si è scusato anche con i tifosi bianconeri, adesso però sta meglio e potrà essere una soluzione in più in vista delle tante partite che la squadra giocherà nel mese di aprile.

Per la gara contro l'Inter, intanto, i bianconeri avranno a disposizione Angel Di Maria che dovrebbe riprendersi il suo posto da titolare al fianco di Dusan Vlahovic. Delle condizioni del Fideo ne ha parlato anche Massimiliano Allegri: "Non l'ho rischiato, perchè non ne avevamo bisogno. Sarà sicuramente a disposizione per giocare la partita contro l'Inter".

Intanto in vista della pausa per le nazionali di fine marzo Danilo e Gleison Bremer potranno riposare, visto che non sono stati convocati dal Brasile.