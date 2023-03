In casa Juventus non sembra esserci pace per Paul Pogba: il recente infortunio muscolare lo porterà a saltare il match contro l'Inter e bisognerà attendere aprile per rivederlo in campo.

Della sua situazione ha parlato il dottor Fabrizio Tencone, il quale ha affermato che - secondo lui - per rivedere il francese in forma ideale bisognerà attendere la stagione 2023-2024, si è detto convinto che poi ritornerà quello di prima.

Il dottore Tencone ha parlato del problema al menisco di Pogba

Il dottore Fabrizio Tencone a Tv Play di Calciomercato.it ha commentato la situazione di Pogba dopo l’ultimo infortunio rimediato prima della partita contro la Sampdoria, spiegando: 'Ora c’è questo piccolo nuovo infortunio che aggiunge un ulteriore sforzo emotivo e ulteriore delusione.

Non so di altre vicende, ma sicuramente è deluso per come sono andate le cose. Esistono all’interno dello staff medico di quasi tutte le società colleghi esperti della psicologia dello sport, non so perfettamente se nel caso Pogba abbia usufruito della parte dello staff che si occupa della psicologia'.

Entrando nel merito dell'infortunio del francese, Tencone ha detto: 'È stata tolta l'infiammazione ma il ginocchio merita ogni preoccupazione. Penso che parliamo della stagione 2023-2024 per quanto riguarda il recupero ottimale del giocatore'.

Il dottore si è poi lasciato andare a una previsione: 'Secondo me Pogba ritornerà quello di prima'.

L'ingaggio di Pogba nello scorso calciomercato estivo

La scorsa estate il centrocampista francese Paul Pogba ha sottoscritto un contratto con la Juventus fino al giugno 2026 a circa 8 milioni di euro netti a stagione più bonus per un totale di 10 milioni di euro.

Si tratta del giocatore che guadagna maggiormente nella società bianconera, anche se nel suo caso la Juve usufruisce del Decreto Crescita, disposizione governativa che garantisce una tassazione agevolata sull'ingaggio lordo dei giocatori provenienti da campionati esteri.

Nella sua prima esperienza professionale nella società bianconera, dal 2012 al 2016, il francese ha dato un contributo importante ai successi della Juventus, vincendo quattro campionati, tre Supercoppe italiane e due Coppe Italia. A questi bisogna aggiungere la finale di Champions League raggiunta nella stagione 2014-2015 e poi persa contro il Barcellona, nella prima stagione con Allegri in panchina.