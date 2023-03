La Juventus, in queste settimane, sta facendo i conti con alcuni infortuni che impediscono a Massimiliano Allegri di avere tutta la rosa a disposizione. Tra i calciatori che non sono al meglio c'è Federico Chiesa. Il numero 7 juventino ha recuperato in extremis per il match del 16 marzo contro il Friburgo nel quale ha segnato anche la rete del definitivo 0-2 per i bianconeri. Chiesa ha fatto parte anche della spedizione della Juventus in quel di San Siro. Il numero 7 juventino è entrato nel corso della gara contro l'Inter rendendosi pericoloso anche in due occasioni.

Ma dopo pochi minuti dal suo ingresso. L'esterno ex Fiorentina ha chiesto il cambio e al suo posto è entrato Leandro Paredes. Oggi 20 marzo, Federico Chiesa è stato al JMedical per essere sottoposto ad accertamenti che hanno escluso lesioni.

Chiesa ok

Federico Chiesa ha fatto spaventare i tifosi della Juventus visto che dopo pochi minuti dal suo ingresso in campo nel match contro l'Inter ha chiesto il cambio per un problema fisico. Il numero 7 juventino non ha riportato nessuna lesione e adesso lo staff medico della Juventus lo valuterà di giorno in giorno. Dunque, la speranza del club bianconero è quella di avere a disposizione Federico Chiesa per la gara del 1 aprile contro il Verona. Dunque, il giocatore cercherà di sfruttare la pausa per le nazionali per rimettersi in forma.

Anche perché la Juventus alla ripresa sarà attesa da diverse sfide importanti tra campionato, semifinali di Coppa Italia e quarti di Europa League. La speranza di Massimiliano Allegri è quella di avere a disposizione per il match contro il Verona la maggior parte dei giocatori fermi ai box. I primi a rientrare saranno Arek Milik, Alex Sandro e Fabio Miretti.

Mentre per Paul Pogba bisognerà attendere qualche giorno in più. È possibile che il francese torni per la semifinale di andata di Coppa Italia o per la gara contro la Lazio dell'8 aprile.

Tanti giocatori in nazionale

La Juventus, in queste settimane, dovrà fare a meno di diversi giocatori impegnati con le rispettive nazionali.

In particolare mancheranno all'appello Leonardo Bonucci, Nicolò Fagioli, Gleison Bremer, Adrien Rabiot, Angel Di Maria, Leandro Paredes, Wojciech Szczesny, Filip Kostic, Dusan Vlahovic e Samuel Iling-Junior. Tutti questi giocatori non saranno alla Continassa e torneranno a partire dal 28 marzo. In ogni caso Massimiliano Allegri potrà continuare a lavorare con i vari Manuel Locatelli, Federico Gatti, Danilo, Mattia De Sciglio, Juan Cuadrado, Daniele Rugani, Mattia Perin, Matias Soulè, Enzo Barrenechea e Carlo Pinsoglio. Nel frattempo Federico Chiesa, Alex Sandro, Arek Milik, Fabio Miretti e Paul Pogba lavoreranno per recuperare dai rispettivi infortuni.