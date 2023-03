La Juventus è stato una delle società più impegnate sul mercato nel recente Calciomercato estivo. Uno degli acquisti più interessanti è stato sicuramente quello di Leandro Paredes, arrivato in prestito con obbligo di riscatto in caso di qualificazione agli ottavi di finale di Champions League. Qualificazione non arrivata, per questo l'obbligo è diventato diritto ed è probabile che la società bianconera non lo acquisti a titolo definitivo dal Paris Saint Germain proprio perché sta deludendo. A parlare dell'argentino è stato di recente anche Walter Sabatini, ex direttore sportivo fra le altre di Salernitana, Bologna e Roma.

Proprio il dirigente in una diretta su Twitch ha criticato l'argentino, uno dei suoi acquisti quando era alla Roma, sottolineando l'apparente indolenza del centrocampista. Nonostante questo per Sabatini rimane uno dei migliori giocatori a verticalizzare. La versione attuale di Paredes, come sottolineato da Paredes, è lontana parente di quella ammirata nelle scorse stagioni.

Il dirigente Sabatini ha parlato di Leandro Paredes

'Leandro Paredes mi sta deludendo, sta avendo un'indolenza insopportabile'. Queste le dichiarazioni di Walter Sabatini ospite in una diretta Twitch sulla Gazzetta dello Sport. Fu proprio il dirigente a portarlo alla Roma nel 2016 acquistandolo per circa 6 milioni di euro dal Boca Juniors.

L'ex direttore sportivo di Bologna e Salernitana ha aggiunto: 'È un buon giocatore, sa verticalizzare come nessuno in Europa'. Evidente il riferimento alla stagione deludente del centrocampo alla Juventus, non è un caso che Allegri non lo stia schierando molto. Nel match contro il Torino, con l'assenza di Locatelli per squalifica, il tecnico gli ha preferito il giovane Barrenechea.

A proposito di Paredes la Juventus potrebbe riscattarlo per circa 20 milioni di euro dal Paris Saint Germain. Attualmente però la volontà della società bianconera non sarebbe questa considerando le prestazioni deludenti del giocatore ogni volta che è stato schierato da Allegri.

Walter Sabatini e la voglia di ritornare a lavorare

Sabatini nella diretta Twitch ha parlato anche del fatto che gli piacerebbe ritornare quanto prima a lavorare. E' poi rimasto sorpreso dal fatto che lo stadio Olimpico faccio sempre il pieno quando gioca la Roma, nonostante Mourinho non sia un allenatore che agevoli lo spettacolo nelle sue squadre. Secondo il dirigente il motivo di questa risposta è la fiducia dei tifosi nei confronti del tecnico portoghese. Ha poi parlato anche di un altro suo ex giocatore, Radja Nainggolan, sottolineando come sia un giocatore di grande livello ma fuori dal campo non è esemplare come professionista. Sabatini ha parlato del fatto che sarebbe in grado di bersi 7 shottini se gli si mettono davanti.