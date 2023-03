La Juventus è al lavoro per definire il mercato da portare avanti durante il Calciomercato estivo. L'esigenza principale rimane quella di rinforzare la difesa ma anche di definire la situazione contrattuale dei giocatori in scadenza a giugno. Ci sono poi alcuni giocatori che hanno mercato e che continuano ad essere seguiti dalle grandi società. Fra questi, anche Federico Chiesa reduce dalla visita ad Innsbruck dal dottor Fink che ha confermato come entrambe le ginocchia stiano bene. Il giocatore è recuperato ma, nelle ultime settimane, continua ad avere dei piccoli problemi che non gli danno la tranquillità necessaria.

Rimane, però, un giocatore che piace molto sul mercato, in particolar modo al Bayern Monaco che, da pochi giorni, ha deciso di affidare la panchina a Thomas Tuchel. L'ex tecnico del Chelsea è un grande estimatore di Federico Chiesa e non è da scartare la possibilità di un'offerta importante della società tedesca per il giocatore, nel prossimo calciomercato estivo.

Il tecnico del Bayern Tuchel è un grande estimatore di Chiesa

Secondo le ultime indiscrezioni diffuse da calciomercato.it, il Bayern Monaco potrebbe fare un'offerta per Federico Chiesa nel calciomercato estivo, soprattutto se il giocatore dovesse recuperare la forma ideale in questo finale di stagione. Tuchel è un grande estimatore del giocatore della Juventus, sin dai tempi in cui era tecnico del Chelsea.

Attualmente, però, la Juventus non vorrebbe lasciarlo partire a meno che arrivi un'offerta importante che si avvicini ai 100 milioni di euro. In una stagione difficile, post intervento al ginocchio, Chiesa sta avendo alcuni problemi che non gli stanno permettendo una certa continuità di impiego. Di recente, però, è riuscito a segnare un gol importante contro il Friburgo in Europa League, a dimostrazione delle sue qualità.

Il suo contratto è in scadenza a giugno 2025, di conseguenza è possibile che la Juventus decida di incontrarlo per discutere un eventuale prolungamento di contratto. A meno che arrivi un'offerta importante e la società bianconera decida di valutarla.

Il mercato della Juventus

Altro giocatore che ha mercato ed è gradito molto dai top club europei è Dusan Vlahovic che, in Nazionale, sembra aver ritrovato anche continuità nei gol.

Tre reti nelle ultime due partite della Serbia sono un segnale importante che potrebbe rivelarsi decisivo in questo finale di stagione anche per la Juventus. Su Vlahovic ci sarebbero diverse società inglesi e il Real Madrid che cerca un attaccante di qualità nella finalizzazione. Anche in questo caso la Juventus non vorrebbe cederlo ma se dovesse arrivare un'offerta da 100 milioni di euro la società bianconera potrebbe considerarla.