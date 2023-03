La Juventus è al lavoro per definire il mercato da portare avanti durante il Calciomercato estivo. Le ultime notizie riguardanti le vicende giudiziarie danno evidentemente ottimismo per il futuro sportivo della squadra bianconera, anche se bisognerà attendere l'esito del ricorso presentato dalla società al Collegio di Garanzia del Coni in merito alla penalizzazione di 15 punti da scontare in campionato per il caso plusvalenze. La società bianconera però sta già definendo le strategie di mercato e con le probabili conferme di Chiesa e di Di Maria per la stagione 2023-2024, servirebbe un altro rinforzo per il settore avanzato che possa rappresentare un'alternativa ai due giocatori.

Fra i giocatori che piacciono alla società bianconera ci sarebbe Moussa Diaby, attualmente al Bayer Leverkusen dopo essere cresciuto nel Paris Saint Germain. Il francese ha anche un'esperienza professionale al Crotone in prestito nella stagione 2017-2018, in cui però raccolse poco minutaggio. Nelle ultime stagioni al Bayer Leverkusen sta dimostrando la sua bravura sia nella finalizzazione e che nel fornire assist ai suoi compagni. Non è un caso che la sua valutazione di mercato è di circa 50 milioni di euro, con un contratto in scadenza a giugno 2025.

Possibile l'acquisto di Diaby nel calciomercato estivo

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus interessata a Moussa Diaby. Il francese ha 24 anni e si sta confermando al Bayer Leverkusen.

Piace alla società bianconera perché può giocare su entrambe le fasce offensive e potrebbe rappresentare un'alternativa importante a Chiesa e a Di Maria. In questa stagione fino ad adesso ha disputato 22 match nel campionato tedesco segnando 8 gol e fornendo 5 assist decisivi ai suoi compagni. A questi bisogna aggiungere 1 match con 1 assist in Coppa di Germania, 6 match con 2 gol in Champions League e 2 match con 1 gol in Europa League.

Ha giocato fino ad adesso 8 match con la nazionale francese giocando il suo primo match nel 2021. Una crescita evidente del giocatore, che potrebbe rappresentare un investimento per il presente e per il futuro.

Il possibile mercato della Juventus

La Juventus è al lavoro anche per definire il mercato da portare avanti per difesa e centrocampo.

Si valutano rinforzi importanti, potrebbe arrivare un centrale di difesa oltre a dei terzini. Fra i nomi seguiti dai bianconeri ci sarebbero Alejandro Grimaldo del Benfica e Carlos Augusto del Monza. Per quanto riguarda invece la fascia destra fra i giocatori seguiti dalla Juventus ci sarebbe Emil Holm dello Spezia, che sta disputando una stagione importante nella società ligure ed è valutato circa 10 milioni di euro.