Secondo alcune recenti indiscrezioni di mercato l'Inter starebbe tornando a pensare a Paulo Dybala, attaccante della Roma che grazie ad una clausola inserita nel suo contratto potrebbe liberarsi nella prossima estate dai giallorossi per una cifra di 20 milioni di euro. Inoltre l'Inter potrebbe non confermare Romelu Lukaku, centravanti in prestito dal Chelsea, che in tal caso potrebbe interessare alla Juventus.

Calciomercato Inter, i nerazzurri starebbero tornato a pensare a Paulo Dybala per la prossima estate

Nella scorsa estate la trattativa fra l'Inter e Paulo Dybala ha tenuto banco per diverse settimane.

La formazione nerazzurra avrebbe avuto in pugno il sì del calciatore argentino salvo poi dirottare le proprie attenzioni sul ritorno in prestito dal Chelsea di Romelu Lukaku.

Dybala approdato poi alla Roma ha trovato un tecnico di prestigio internazionale come José Mourinho, ma nella prossima campagna acquisti tutto potrebbe nuovamente cambiare. La permanenza dello “Special One” sarebbe infatti a rischio e di conseguenza anche Paulo Dybala potrebbe decidere di cambiare aria e una clausola presente nel suo contratto, che lo libererebbe a 20 milioni di euro per un club italiano, potrebbe far nuovamente gola all’Inter.

Stando a quanto riferito dal giornalista sportivo Fabio Santini a Calciomercato.it, la società nerazzurra a giugno potrebbe tornare sulla “Joya”, pagando la suddetta clausola per portarlo a titolo definitivo alla Pinetina.

Come alternativa a Dybala, l'Inter starebbe osservando altri attaccanti come ad esempio Mateo Retegui, centravanti del Tigre recentemente convocato dal CT della nazionale italiana Roberto Mancini.

Lukaku non dovrebbe essere confermato dall'Inter, la Juventus starebbe pensando al belga se partisse Vlahovic

L'Inter e Romelu Lukaku potrebbero non continuare insieme la propria avventura nella prossima stagione.

L'attaccante belga, arrivato in prestito dal Chelsea nella scorsa estate, dovrebbe infatti tornare in quel di Londra dove i "Blues" potrebbero usarlo come pedina di scambio o eventualmente girarlo nuovamente in prestito.

Una delle squadre che sarebbero interessate al profilo del classe '96 sarebbe la Juventus: il club bianconero al termine del campionato, potrebbe cedere a titolo definitivo Dusan Vlahovic (se dovesse arrivare un' offerta importante) e potrebbe decidere di puntare proprio su Romelu Lukaku per sostituirlo.

Come alternativa al centravanti belga, i bianconeri terrebbero sempre d'occhio il nome di Rasmus Hojlund, giovane attaccante danese dell'Atalanta che la formazione bergamasca valuterebbe circa 45 milioni di euro.